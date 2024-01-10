Переходив на “червоний”: у Дніпрі біля «Нового центру» Mercedes збив чоловіка та поїхав

Постраждалого госпіталізували до лікарні.

Сьогодні, 10 січня, у Дніпрі на вулиці Михайла Коцюбинського, навпроти «Нового центру», сталася аварія: там Mercedes збив чоловіка на регульованому пішохідному переході.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Попередньо, чоловік переходив вулицю Коцюбинського на «червоний» сигнал світлофора. У цей момент Mercedes рухався зі сторони вулиці Шолом-Алейхема в бік Нового мосту на «зелений». Легковик зачепив містянина крилом та дзеркалом. Після зіткнення водій автівки не зупинився, а просто поїхав.

Постраждалого госпіталізували до лікарні, а водія Mercedes шукає поліція.

Усі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці.

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