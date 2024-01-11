1 січня вийшла з дому та зникла: на Дніпропетровщині поліцейські розшукують 37-річну жінку - Днепр Инфо
1 січня вийшла з дому та зникла: на Дніпропетровщині поліцейські розшукують 37-річну жінку
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Сегодня 12:19

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Новости Днепра про 1 січня вийшла з дому та зникла: на Дніпропетровщині поліцейські розшукують 37-річну жінку

У Марганці правоохоронці розшукують 37-річну Людмилу Шиховцову.

1 січня жінка вийшла з дому та зникла безвісти.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Поліцейським потрібна ваша допомога у пошуку!

Прикмети: на вигляд 35-40 років, зріст 165 см, повної статури, волосся чорне.

Особливі прикмети: шрам на правій руці.

Була одягнена: червона куртка, темно-синя шапка, чорні кросівки, темні спортивні штани.

Якщо ви бачили цю жінку чи знаєте, де вона може бути, повідомте про це за номерами: 102, 066-045-43-02, 050-052-62-60, 066-776-51-63.

Важлива будь-яка інформація!

Новости Днепра про 1 січня вийшла з дому та зникла: на Дніпропетровщині поліцейські розшукують 37-річну жінку

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі розшукують 67-річну жінку, яка зникла безвісти майже півроку тому.

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Новости Днепра про 1 січня вийшла з дому та зникла: на Дніпропетровщині поліцейські розшукують 37-річну жінкуУкраїнська

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