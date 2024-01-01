Як пропонують назвати Синельникове: Ріднопіль, Придніпровськ чи Любомир

На Дніпропетровщині триває дерусифікація топонімів.

Так, в області мають перейменувати місто Синельникове – адже це назва на честь російського державного та військового діяча Синельникова І. М.

З 21 до 28 грудня пройшов перший етап громадських слухань. Наразі визначилися з п’ятьма варіантами:

Залізничне (пов’язане з історією виникнення міста).

(пов’язане з історією виникнення міста). Ріднопіль (Ейгенфельд – перше поселення людей на території сучасного м. Синельникове. У перекладі з німецької «Ейгенфельд» – «рідне поле»).

(Ейгенфельд – перше поселення людей на території сучасного м. Синельникове. У перекладі з німецької «Ейгенфельд» – «рідне поле»). Січеслав (Дніпропетровщина – колиска козацтва).

(Дніпропетровщина – колиска козацтва). Любомир (любов і мир).

(любов і мир). Придніпровськ (місто, розташоване поблизу обласного центру).

Про це повідомляє Синельниківська міська рада.

Мешканцям міста до 20 січня треба проголосувати за якусь із нових назв. Це можна зробити:

заповнивши Google-форму;

надіславши відповідь на електронну пошту [email protected];

надіславши відповідь у письмовій формі до виконавчого комітету міської ради;

зателефонувавши за номерами: (05663) 4 3561, (073) 268 7068.

За підсумками ІІ етапу пропозицію щодо перейменування міста робоча група подасть на розгляд депутатів Синельниківської міської ради. Своє рішення депутати направлять до Верховної Ради України, яка і ухвалить остаточну назву міста. Шановні жителі громади! Думка кожного – важлива, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Новомосковську депутати несподівано не підтримали жодну з нових назв міста: у чому річ.

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