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Як пропонують назвати Синельникове: Ріднопіль, Придніпровськ чи Любомир

Сьогодні 16:18
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На Дніпропетровщині триває дерусифікація топонімів.

Новости Днепра про Як пропонують назвати Синельникове: Ріднопіль, Придніпровськ чи Любомир

Так, в області мають перейменувати місто Синельникове – адже це назва на честь російського державного та військового діяча Синельникова І. М.

З 21 до 28 грудня пройшов перший етап громадських слухань. Наразі визначилися з п’ятьма варіантами:

  • Залізничне (пов’язане з історією виникнення міста).
  • Ріднопіль (Ейгенфельд – перше поселення людей на території сучасного м. Синельникове. У перекладі з німецької «Ейгенфельд» – «рідне поле»).
  • Січеслав (Дніпропетровщина – колиска козацтва).
  • Любомир (любов і мир).
  • Придніпровськ (місто, розташоване поблизу обласного центру).

Про це повідомляє Синельниківська міська рада.

Мешканцям міста до 20 січня треба проголосувати за якусь із нових назв. Це можна зробити:

  • заповнивши Google-форму;
  • надіславши відповідь на електронну пошту [email protected];
  • надіславши відповідь у письмовій формі до виконавчого комітету міської ради;
  • зателефонувавши за номерами: (05663) 4 3561, (073) 268 7068.

За підсумками ІІ етапу пропозицію щодо перейменування міста робоча група подасть на розгляд депутатів Синельниківської міської ради. Своє рішення депутати направлять до Верховної Ради України, яка і ухвалить остаточну назву міста. Шановні жителі громади! Думка кожного – важлива, – йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про Як пропонують назвати Синельникове: Ріднопіль, Придніпровськ чи Любомир

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Новомосковську депутати несподівано не підтримали жодну з нових назв міста: у чому річ.

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Новости Днепра про Як пропонують назвати Синельникове: Ріднопіль, Придніпровськ чи ЛюбомирУкраїнська

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