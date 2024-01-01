Як пропонують назвати Синельникове: Ріднопіль, Придніпровськ чи Любомир

Так, в області мають перейменувати місто Синельникове – адже це назва на честь російського державного та військового діяча Синельникова І. М.
З 21 до 28 грудня пройшов перший етап громадських слухань. Наразі визначилися з п’ятьма варіантами:
Про це повідомляє Синельниківська міська рада.
Мешканцям міста до 20 січня треба проголосувати за якусь із нових назв. Це можна зробити:
За підсумками ІІ етапу пропозицію щодо перейменування міста робоча група подасть на розгляд депутатів Синельниківської міської ради. Своє рішення депутати направлять до Верховної Ради України, яка і ухвалить остаточну назву міста. Шановні жителі громади! Думка кожного – важлива, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Новомосковську депутати несподівано не підтримали жодну з нових назв міста: у чому річ.
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