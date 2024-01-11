В Синельниково через 9 дней выберут новое название города: какие варианты лидируют

В Днепропетровской области продолжается процесс переименования города Синельниково. Это один из районных центров в области, где на 2020 год жило более 30 тысяч человек. Недавно в городе начались общественные обсуждения нового названия.
В Синельниковском горсовете предложили 5 вариантов. Общественные обсуждения продлятся до 20 января 2024 года, но уже объявили промежуточные результаты. Пока свои голоса отдали только 1326 человек. Активнее всего голосуют через гугл-формы, однако есть и те, кто сообщает о своем выборе по телефону, отмечают местные власти.
Лидеры голосования:
Меньше голосов собрали:
До конца голосования осталось 9 дней. Городские власти призывают население активнее участвовать в голосовании.
“Уважаемые жители общины! Мнение каждого – важно! Пусть всех нас объединяет и вдохновляет любовь к родному городу! – говорится в сообщении.
Голосовать можно так:
Раньше мы рассказывали о том, зачем переименовывать Синельниково.
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