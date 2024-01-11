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В Синельниково через 9 дней выберут новое название города: какие варианты лидируют

Сегодня 20:08
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В Синельникове объявили первые результаты народного голосования за новое название.

Новости Днепра про В Синельниково через 9 дней выберут новое название города: какие варианты лидируют

В Днепропетровской области продолжается процесс переименования города Синельниково. Это один из районных центров в области, где на 2020 год жило более 30 тысяч человек. Недавно в городе начались общественные обсуждения нового названия.

В Синельниковском горсовете предложили 5 вариантов. Общественные обсуждения продлятся до 20 января 2024 года, но уже объявили промежуточные результаты. Пока свои голоса отдали только 1326 человек. Активнее всего голосуют через гугл-формы, однако есть и те, кто сообщает о своем выборе по телефону, отмечают местные власти.

Лидеры голосования:

  • Риднополь (Эйгенфельд – первое поселение людей на территории современного г.Синельниково. В переводе с немецкого «Эйгенфельд» — «родное поле») — 567 голосов;
  • Сичеслав (Днепропетровская область – колыбель казачества) — 330 голосов;
  • Приднепровск (город, расположенный вблизи областного центра) – 229 голосов;

Меньше голосов собрали:

  • Железнодорожное (связанное с историей возникновения города) – 158 голосов;
  • Любомир (любовь и мир) – 42 голоса.

Новости Днепра про В Синельниково через 9 дней выберут новое название города: какие варианты лидируют

До конца голосования осталось 9 дней. Городские власти призывают население активнее участвовать в голосовании.

“Уважаемые жители общины! Мнение каждого – важно! Пусть всех нас объединяет и вдохновляет любовь к родному городу! – говорится в сообщении.

Голосовать можно так:

  • заполнить Google-форму;
  • отправить ответ на электронную почту: [email protected];
  • высказать избранный вариант в письменной форме в исполнительный комитет городского совета;
  • позвонить по номерам: (056) 634 — 35 — 61, (073) 268 — 70 — 68.
  • Телефоны «горячей» линии: (073) 268 — 71 — 43, (073) 268 — 71 — 44

Раньше мы рассказывали о том, зачем переименовывать Синельниково.

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Новости Днепра про В Синельниково через 9 дней выберут новое название города: какие варианты лидируютУкраїнська Новости Днепра про В Синельниково через 9 дней выберут новое название города: какие варианты лидируютРусский

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