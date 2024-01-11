У Кривому Розі легендарний швидкісний трамвай відновив роботу після ракетного удару

8 січня ворог здійснив масований ракетний удар по Кривому Рогу.

У результаті ворожого обстрілу було перебито лінію та контактну мережу швидкісного трамвая. Прогнозувалося, що для відновлення знадобиться приблизно тиждень – настільки були серйозні пошкодження. Але криворіжці змогли все зробити за три дні – на морозі.

І вже сьогодні, 11 січня, швидкісний трамвай відновив свою роботу на цій ділянці.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Також він показав, як зараз виглядає ділянка шляху, де ще нещодавно була вирва.

Зазначимо, як повідомили в КП “Швидкісний трамвай”, починаючи з 14:00, відкрито рух криворізького “метро” за маршрутом 1м “станції Кільцева – майдан Праці”. Маршрут працює відповідно до затвердженого розкладу руху.

Перевезення пасажирів на ділянці “майдан Праці – станція Зарічна” тимчасово здійснюється в “човниковому” режимі.

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