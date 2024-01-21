В Днепре 72-летнего дедушку во время ссоры убил сосед

В Днепре во время конфликта 59-летний мужчина убил своего пожилого соседа.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Злоумышленник ударил пенсионера ножом в шею несколько раз. Мужчина скончался от полученных травм.

Вчера в полицию обратилась женщина. Она рассказала, что пришла к своему дедушке домой и нашла его мертвым.

Правоохранители установили, что к пострадавшему в гости пришел сосед. Между ними возникла ссора, в ходе которой 59-летний мужчина убил владельца дома, говорится в сообщении полиции.

Полиция задержала злоумышленника в сутки. Ему объявлено подозрение в совершении умышленного убийства и грозит до 15 лет лишения свободы.

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