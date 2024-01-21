В Днепре 72-летнего дедушку во время ссоры убил сосед

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
Злоумышленник ударил пенсионера ножом в шею несколько раз. Мужчина скончался от полученных травм.
Вчера в полицию обратилась женщина. Она рассказала, что пришла к своему дедушке домой и нашла его мертвым.
Правоохранители установили, что к пострадавшему в гости пришел сосед. Между ними возникла ссора, в ходе которой 59-летний мужчина убил владельца дома, говорится в сообщении полиции.
Полиция задержала злоумышленника в сутки. Ему объявлено подозрение в совершении умышленного убийства и грозит до 15 лет лишения свободы.
Читайте также:
Автор:
Сегодня днем россияне в очередной раз обстреливали Никопольщину.
Сегодня в Днепровском районе сбили ракету.
Сегодня утром в Запорожье произошел чрезвычайный случай. Мужчина застрелил прохожую,…
В городе Кривой Рог задержан 46-летний мужчина, который хотел продавать…
Сегодня днем россияне в очередной раз обстреливали Никопольщину.
Сегодня в Днепровском районе сбили ракету.
Сегодня утром в Запорожье произошел чрезвычайный случай. Мужчина застрелил прохожую, а затем покончил жизнь самоубийством.
В городе Кривой Рог задержан 46-летний мужчина, который хотел продавать сигареты и алкоголь без акциза.
В Днепре заметили экзотическую птицу родом из Австралии.
Взрыв в автомобиле на улице Подмогильного в Шевченковском районе города произошел после того, как завели двигатель.
На войне вблизи н.п. Райгород Луганской области погиб военнослужащий ВСУ Кисленко Дмитрий Анатольевич, 1976 г.р
Враг ночью снова обстреливал Никопольские общины.
Сегодня ночью в Днепре на пожаре погибла женщина с тремя детьми.
В Днепре в реанимацию к врачам доставили 16-летнюю девушку, которая пыталась покончить с собой.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!