В Запорожье мужчина застрелил в парке прохожую, после чего покончил жизнь самоубийством

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Запорожской области.
Стрельба случилась сегодня утром в сквере Пограничников Александровского района. Об этом полиции сообщила женщина, ставшая свидетелем случая.
Свидетельница рассказала, что мужчина застрелил прохожую и сейчас находится рядом.
Когда к подозреваемому стали подходить полицейские, он выстрелил в себя.
Врачи пытались оказать помощь женщине, но она скончалась в машине скорой помощи.
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