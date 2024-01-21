В Запорожье мужчина застрелил в парке прохожую, после чего покончил жизнь самоубийством

Сегодня утром в Запорожье произошел чрезвычайный случай. Мужчина застрелил прохожую, а затем покончил жизнь самоубийством.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Запорожской области.

Стрельба случилась сегодня утром в сквере Пограничников Александровского района. Об этом полиции сообщила женщина, ставшая свидетелем случая.

Свидетельница рассказала, что мужчина застрелил прохожую и сейчас находится рядом.

Когда к подозреваемому стали подходить полицейские, он выстрелил в себя.

Врачи пытались оказать помощь женщине, но она скончалась в машине скорой помощи.

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