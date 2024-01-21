На войне погиб Герой из Днепропетровской области Дмитрий Кисленко

На войне вблизи н.п. Райгород Луганской области погиб военнослужащий ВСУ Кисленко Дмитрий Анатольевич, 1976 г.р

Об этом сообщает начальник Каменского РВА Олег Гапич.

Герой отдал свою жизнь за Украину 10 января 2024 года.

Мужчина с марта 2023 года проходил службу в ВСУ по контракту в должности радиотелефониста разведвзвода.

У него остались две дочери и сестра. Вечный покой души и слава воину, который ценой собственной жизни защищал Украину и до последнего вздоха боролся за ее свободу, — говорится в сообщении начальника РВА.

Редакция выражает искренние соболезнования семье, близким и побратимам погибшего.

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