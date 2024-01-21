На войне погиб Герой из Днепропетровской области Дмитрий Кисленко

Об этом сообщает начальник Каменского РВА Олег Гапич.
Герой отдал свою жизнь за Украину 10 января 2024 года.
Мужчина с марта 2023 года проходил службу в ВСУ по контракту в должности радиотелефониста разведвзвода.
У него остались две дочери и сестра. Вечный покой души и слава воину, который ценой собственной жизни защищал Украину и до последнего вздоха боролся за ее свободу, — говорится в сообщении начальника РВА.
Редакция выражает искренние соболезнования семье, близким и побратимам погибшего.
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