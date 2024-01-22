Зажало воротами: в Днепре в помощи нуждается котик, у которого отказали задние лапы

Котика Хвостика на дачах зажало автоматическими воротами.
Как рассказала куратор мини-приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик, местные услышали крики кота, застрявшего у дверей частного дома. Вероятно, котик хотел пробраться во двор, но не успел пролезть, поэтому его зажало дверью.
Люди едва вытащили кота из ворот. Из-за длительного сжатия его задние лапы отказали. Почти сутки котик провел в доме одного из своих спасателей, прежде чем попасть в клинику.
Как пояснили ветеринары, у животного диагностировали краш-синдром или синдром длительного сдавливания, возникающий вследствие длительного сжатия тела, когда нарушается кровообращение мягких тканей.
То есть в лапки котика долгое время не поступала кровь, поэтому животное потеряло возможность ходить. Это можно исправить, если ставить специальные капельницы и выполнять процедуры, которые помогут восстановить чувствительность конечностей.
Однако эти процедуры достаточно дорогостоящие. Только за два дня лечения приют задолжал клинике 6 тысяч гривен. Котик понемногу приходит в себя, но этого мало. Без должного лечения животное останется с инвалидностью.
Перерахувати гроші на лікування Хвостика можна за реквізитами нижче.
INSTAGRAM мініпритулку:
https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/
Усі соцмережі притулку можна знайти тут:
https://mssg.me/fond_umanchyk_olga
Куратор мініпритулку +380732350370 Ольга
Картки для допомоги:
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk
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[email protected], Olga Umanchyk
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Призначення: “благодійна допомога для котика Хвостика”
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