Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Зажало воротами: в Днепре в помощи нуждается котик, у которого отказали задние лапы

Зажало воротами: в Днепре в помощи нуждается котик, у которого отказали задние лапы

Сегодня 11:57
просмотров

В Днепре спасают котика, которому воротами зажало задние лапы.

Новости Днепра про Зажало воротами: в Днепре в помощи нуждается котик, у которого отказали задние лапы

Котика Хвостика на дачах зажало автоматическими воротами.

Как рассказала куратор мини-приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик, местные услышали крики кота, застрявшего у дверей частного дома. Вероятно, котик хотел пробраться во двор, но не успел пролезть, поэтому его зажало дверью.

Люди едва вытащили кота из ворот. Из-за длительного сжатия его задние лапы отказали. Почти сутки котик провел в доме одного из своих спасателей, прежде чем попасть в клинику.

Как пояснили ветеринары, у животного диагностировали краш-синдром или синдром длительного сдавливания, возникающий вследствие длительного сжатия тела, когда нарушается кровообращение мягких тканей.

То есть в лапки котика долгое время не поступала кровь, поэтому животное потеряло возможность ходить. Это можно исправить, если ставить специальные капельницы и выполнять процедуры, которые помогут восстановить чувствительность конечностей.

Однако эти процедуры достаточно дорогостоящие. Только за два дня лечения приют задолжал клинике 6 тысяч гривен. Котик понемногу приходит в себя, но этого мало. Без должного лечения животное останется с инвалидностью.

Перерахувати гроші на лікування Хвостика можна за реквізитами нижче.

INSTAGRAM мініпритулку:

https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

Усі соцмережі притулку можна знайти тут:

https://mssg.me/fond_umanchyk_olga

Куратор мініпритулку +380732350370 Ольга

Картки для допомоги: 

4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk
Wise.com – міжнародні перекази
[email protected], Olga Umanchyk

Розрахунковий рахунок ПриватБанку:

БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299

Призначення: “благодійна допомога для котика Хвостика”

Читайте также:

Новости Днепра про Зажало воротами: в Днепре в помощи нуждается котик, у которого отказали задние лапыУкраїнська Новости Днепра про Зажало воротами: в Днепре в помощи нуждается котик, у которого отказали задние лапыРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Каких специалистов срочно ищут в Днепре: перечень вакансий и зарплат
Новости Днепра
Сегодня 12:50
Каких специалистов срочно ищут в Днепре: перечень вакансий и зарплат

Ежедневно в Днепре срочно ищут сотрудников для различной работы. Как…

7 месяцев работы, 60 тысяч швов и 300 тыс грн: жительница Днепра вышила уникальную карту Украины
Новости Днепра
Сегодня 10:40
7 месяцев работы, 60 тысяч швов и 300 тыс грн: жительница Днепра вышила уникальную карту Украины

Жительница Днепра на протяжении семи месяцев вышивала огромную карту Украины.

В Днепре в «Ашане» по скидке продают хурму с «сюрпризом» (ВИДЕО)
Новости Днепра
Сегодня 10:34
В Днепре в «Ашане» по скидке продают хурму с «сюрпризом» (ВИДЕО)

Цену снизили на 28 гривен.

Несмотря на солнце: в Днепре и области синоптики объявили желтый уровень опасности
Новости Днепра
Сегодня 09:54
Несмотря на солнце: в Днепре и области синоптики объявили желтый уровень опасности

Будьте осторожны!

Последние новости

Каких специалистов срочно ищут в Днепре: перечень вакансий и зарплат
Каких специалистов срочно ищут в Днепре: перечень вакансий и зарплат

Ежедневно в Днепре срочно ищут сотрудников для различной работы. Как правило, чтобы устроиться на срочную работу не нужен большой опыт, а лишь желание работать, но бывают исключения, когда опыт все-таки требуется. Заработать на срочной работе в Днепре в среднем получится…

Сегодня 12:50
6
просмотров
Гринкевича-младшего задержали в Одессе, откуда тот планировал бежать из Украины: что известно
Гринкевича-младшего задержали в Одессе, откуда тот планировал бежать из Украины: что известно

Роман Гринкевич был задержан при попытке уехать из Украины.

Сегодня 11:03
5
просмотров
7 месяцев работы, 60 тысяч швов и 300 тыс грн: жительница Днепра вышила уникальную карту Украины
7 месяцев работы, 60 тысяч швов и 300 тыс грн: жительница Днепра вышила уникальную карту Украины

Жительница Днепра на протяжении семи месяцев вышивала огромную карту Украины.

Сегодня 10:40
3
просмотров
В Днепре в «Ашане» по скидке продают хурму с «сюрпризом» (ВИДЕО)
В Днепре в «Ашане» по скидке продают хурму с «сюрпризом» (ВИДЕО)

Цену снизили на 28 гривен.

Сегодня 10:34
7
просмотров
Несмотря на солнце: в Днепре и области синоптики объявили желтый уровень опасности
Несмотря на солнце: в Днепре и области синоптики объявили желтый уровень опасности

Будьте осторожны!

Сегодня 09:54
6
просмотров
Плановые отключения электроэнергии в Днепре 22 января: все адреса
Плановые отключения электроэнергии в Днепре 22 января: все адреса

Подготовьтесь!

Сегодня 07:00
7
просмотров
Погода на 22 января: в Днепре ожидается переменная облачность
Погода на 22 января: в Днепре ожидается переменная облачность

Хорошего дня, друзья!

Сегодня 06:15
5
просмотров
Сегодня в Днепре произошло 2 ДТП на Донецком шоссе (ВИДЕО)
Сегодня в Днепре произошло 2 ДТП на Донецком шоссе (ВИДЕО)

Сегодня в Днепре на Донецком шоссе произошло 2 ДТП.

Вчера 20:39
4
просмотров
Враг трижды за день обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии
Враг трижды за день обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии

Сегодня днем россияне в очередной раз обстреливали Никопольщину.

Вчера 19:35
4
просмотров
В Днепре 72-летнего дедушку во время ссоры убил сосед
В Днепре 72-летнего дедушку во время ссоры убил сосед

В Днепре во время конфликта 59-летний мужчина убил своего пожилого соседа.

Вчера 18:26
7
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх