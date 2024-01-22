Зажало воротами: в Днепре в помощи нуждается котик, у которого отказали задние лапы

В Днепре спасают котика, которому воротами зажало задние лапы.

Котика Хвостика на дачах зажало автоматическими воротами.

Как рассказала куратор мини-приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик, местные услышали крики кота, застрявшего у дверей частного дома. Вероятно, котик хотел пробраться во двор, но не успел пролезть, поэтому его зажало дверью.

Люди едва вытащили кота из ворот. Из-за длительного сжатия его задние лапы отказали. Почти сутки котик провел в доме одного из своих спасателей, прежде чем попасть в клинику.

Как пояснили ветеринары, у животного диагностировали краш-синдром или синдром длительного сдавливания, возникающий вследствие длительного сжатия тела, когда нарушается кровообращение мягких тканей.

То есть в лапки котика долгое время не поступала кровь, поэтому животное потеряло возможность ходить. Это можно исправить, если ставить специальные капельницы и выполнять процедуры, которые помогут восстановить чувствительность конечностей.

Однако эти процедуры достаточно дорогостоящие. Только за два дня лечения приют задолжал клинике 6 тысяч гривен. Котик понемногу приходит в себя, но этого мало. Без должного лечения животное останется с инвалидностью.

Перерахувати гроші на лікування Хвостика можна за реквізитами нижче.

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Куратор мініпритулку +380732350370 Ольга

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Призначення: “благодійна допомога для котика Хвостика”

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