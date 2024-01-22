Затиснуло воротами: у Дніпрі допомоги потребує котик, в якого відмовили задні лапи

У Дніпрі рятують котика, якому воротами затиснуло задні лапи.

Котика Хвостика на дачах затиснуло автоматичними воротами.

Як розповіла кураторка мініпритулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик, місцеві почули крики кота, який застряг біля дверей приватного обійстя. Ймовірно, котик хотів пробратися на подвір’я будинку, але не встиг пролізти, тому його затисло дверима.

Люди ледве витягнули кота з воріт, але через тривале стиснення, його задні лапи відмовили. Майже добу котик провів у будинку одного зі своїх рятівників, перед тим, як потрапити до клініки.

Як пояснили ветеринари, у тварини діагностували краш-синдром або синдром тривалого здавлювання, який виникає внаслідок тривалого стиснення тіла, коли порушується кровообіг м’яких тканин.

Тобто до лапок котика довгий час не надходила кров, тому тварина втратила можливість ходити. Це можна виправити, якщо ставити спеціальні крапельниці та робити процедури, які допоможуть відновити чутливість кінцівок.

Однак ці процедури досить дороговартісні. Тільки за два дні лікування притулок заборгував клініці 6 тисяч гривень. Котик потроху оклигує, але цього замало. Без належного лікування, тварина залишиться з інвалідністю.

Перерахувати гроші на лікування Хвостика можна за реквізитами нижче.

INSTAGRAM мініпритулку:

https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

Усі соцмережі притулку можна знайти тут:

https://mssg.me/fond_umanchyk_olga

Куратор мініпритулку +380732350370 Ольга

Картки для допомоги:

4149 4991 3681 6293 PrivatBank

4731 2196 3075 1208 PrivatBank

4441 1144 0474 0506 Monobank

5167 8031 0024 4404 OschadBank

4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank

PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk

Wise.com – міжнародні перекази

[email protected], Olga Umanchyk

Розрахунковий рахунок ПриватБанку:

БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ

IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH

ЄДРПОУ/ІПН: 40416474

МФО: 305299

Призначення: “благодійна допомога для котика Хвостика”

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