Затиснуло воротами: у Дніпрі допомоги потребує котик, в якого відмовили задні лапи

Котика Хвостика на дачах затиснуло автоматичними воротами.
Як розповіла кураторка мініпритулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик, місцеві почули крики кота, який застряг біля дверей приватного обійстя. Ймовірно, котик хотів пробратися на подвір’я будинку, але не встиг пролізти, тому його затисло дверима.
Люди ледве витягнули кота з воріт, але через тривале стиснення, його задні лапи відмовили. Майже добу котик провів у будинку одного зі своїх рятівників, перед тим, як потрапити до клініки.
Як пояснили ветеринари, у тварини діагностували краш-синдром або синдром тривалого здавлювання, який виникає внаслідок тривалого стиснення тіла, коли порушується кровообіг м’яких тканин.
Тобто до лапок котика довгий час не надходила кров, тому тварина втратила можливість ходити. Це можна виправити, якщо ставити спеціальні крапельниці та робити процедури, які допоможуть відновити чутливість кінцівок.
Однак ці процедури досить дороговартісні. Тільки за два дні лікування притулок заборгував клініці 6 тисяч гривень. Котик потроху оклигує, але цього замало. Без належного лікування, тварина залишиться з інвалідністю.
Перерахувати гроші на лікування Хвостика можна за реквізитами нижче.
INSTAGRAM мініпритулку:
https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/
Усі соцмережі притулку можна знайти тут:
https://mssg.me/fond_umanchyk_olga
Куратор мініпритулку +380732350370 Ольга
Картки для допомоги:
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[email protected], Olga Umanchyk
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МФО: 305299
Призначення: “благодійна допомога для котика Хвостика”
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