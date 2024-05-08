“Втюхали” дитині одну півонію за 180 грн: у Дніпрі квітковий кіоск опинився у центрі скандалу - Днепр Инфо
“Втюхали” дитині одну півонію за 180 грн: у Дніпрі квітковий кіоск опинився у центрі скандалу
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Сегодня 17:49

Жителька Дніпра поскаржилася на квітковий кіоск, продавці якого "втюхали" її сину півонію за високою ціною.

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У Дніпрі продали дитині одну півонію за 180 гривень. Продавець запевнила школяра, що це “ексклюзивна квітка”. Водночас мама хлопчика стверджує, що рослина цілком звичайна, а її ціна завищена. 

Як вам півонії за 180 грн за штуку? Продавець сказала дитині, що вони ексклюзивні. Ех, так і живемо, – поскаржилася Ольга в Facebook-спільноті “Лівий берег Дніпро”.

Квіти хлопчик придбав на власні кишенькові гроші, які заощаджував, аби зробити приємне мамі на день народження. Саме тому, коли продавчиня порадила купити “ексклюзивну” квітку, дитина не суперечила та погодилася заплатити за неї 180 гривень.

У коментарях розгорілася палка дискусія. Дніпряни поділяють обурення жінки та зазначають, що квітка дійсно не коштує таких грошей. 

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Коментатори закликають звернутися до кіоску та віддати продавцю неякісну квітку.

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Водночас дніпряни зазначають, що треба спочатку розібратися в тому, звідки привезена ця півонія, і вже тоді можна говорити про те, чи виправдана ціна. 

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Ціна на імпортні півонії нині стартує від 115 гривень. Усе залежить від сорту та виду. 

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Тож якщо квітка справді привезена з-за кордону, тоді ціна в 180 гривень за одну штуку хоч і зависока, але цілком виправдана. 

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