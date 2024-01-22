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  • На Дніпропетровщині розшукують 13-річну дівчинку: зникла безвісти кілька днів тому

На Дніпропетровщині розшукують 13-річну дівчинку: зникла безвісти кілька днів тому

Сьогодні 09:21
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Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині розшукують 13-річну дівчинку: зникла безвісти кілька днів тому

Поліцейські Кам’янського розшукують 13-річну Сніжану Мірошніченко.

Відомо, що 19 січня близько 14:00 неповнолітня пішла з дому та зникла безвісти.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: на вигляд 14 років, зріст близько 160 см, худорлявої статури, волосся довге чорне фарбоване, очі блакитні.

Була одягнена: чорні спортивні штани, білі кросівки, чорна куртка.

Якщо ви бачили цю дівчинку чи вам відомо, де вона може бути, повідомте про це за номерами: 068 241 17 43, 096 586 94 41 або 102.

Важлива будь-яка інформація!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині розшукують 13-річну дівчинку: зникла безвісти кілька днів тому

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині розшукують 13-річну дівчинку: зникла безвісти кілька днів томуУкраїнська

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