Били кулаками та ногами: у Дніпрі підлітки вимагали гроші в однолітка

У соціальних мережах з'явилося відео з жорстоким побиттям підлітками свого однолітка.

В інтернеті опублікували відео, на якому декілька підлітків завалили на землю свого однолітка та почали жорстоко бити його кулаками по голові.

Увага! Відео не рекомендується до перегляду особам до 18 років та людям з слабкою психікою.

Дія відбувається посеред вулиці, де перехожі навіть не звернули увагу на дитину, над якою знущаються. Хлопець намагався комусь додзвонитися по телефону, поки інші відвернулися, однак не зміг. А після цього побиття продовжилося. На цей раз били вже ногами.

Відео також зняте одним з підлітків, який сміється та питає побиту дитину: “Ти що, плачеш?”.

За попередньою інформацією, підлітки вимагали гроші.

Нагадуємо, ми писали, що у Дніпрі підлітки залізли в ливнівку в центрі міста.

Читайте також:

Українська

Автор: