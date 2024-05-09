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Били кулаками та ногами: у Дніпрі підлітки вимагали гроші в однолітка

Сьогодні 17:41
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У соціальних мережах з'явилося відео з жорстоким побиттям підлітками свого однолітка.
Новости Днепра про Били кулаками та ногами: у Дніпрі підлітки вимагали гроші в однолітка

Кадр з відео

В інтернеті опублікували відео, на якому декілька підлітків завалили на землю свого однолітка та почали жорстоко бити його кулаками по голові.

Увага! Відео не рекомендується до перегляду особам до 18 років та людям з слабкою психікою.

Дія відбувається посеред вулиці, де перехожі навіть не звернули увагу на дитину, над якою знущаються. Хлопець намагався комусь додзвонитися по телефону, поки інші відвернулися, однак не зміг. А після цього побиття продовжилося. На цей раз били вже ногами.

Відео також зняте одним з підлітків, який сміється та питає побиту дитину: “Ти що, плачеш?”.

За попередньою інформацією, підлітки вимагали гроші.

Нагадуємо, ми писали, що у Дніпрі підлітки залізли в ливнівку в центрі міста.

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Новости Днепра про Били кулаками та ногами: у Дніпрі підлітки вимагали гроші в одноліткаУкраїнська

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