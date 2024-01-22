На Днепропетровщине разыскивают 13-летнюю девочку: пропала без вести несколько дней назад

Полицейские Каменского разыскивают 13-летнюю Снежану Мирошниченко.
Известно, что 19 января около 14:00 несовершеннолетняя ушла из дома и пропала без вести.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы: на вид 14 лет, рост около 160 см, худощавого телосложения, волосы длинные черные крашеные, глаза голубые.
Была одета: черные спортивные штаны, белые кроссовки, черная куртка.
Если вы видели эту девочку или вам известно, где она может быть, сообщите об этом по номерам: 068 241 17 43, 096 586 94 41 или 102.
Важна любая информация!
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