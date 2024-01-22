У неділю, 21 січня, о 16:39 на лінію «101» повідомили про пожежу на вулиці Надії Алексеєнко.
Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що займання виникло всередині одноповерхового житлового будинку – горіли речі домашнього вжитку на площі 5 кв. м.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
На жаль, постраждав 41-річний чоловік – він отримав опіки. Постраждалого госпіталізували до лікарні.
Займання ліквідували о 17:15.
До місця виклику залучили 6 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
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