У Дніпрі у власному будинку ледь не згорів 41-річний чоловік - Днепр Инфо
У Дніпрі у власному будинку ледь не згорів 41-річний чоловік
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Новости Днепра про У Дніпрі у власному будинку ледь не згорів 41-річний чоловік

У неділю, 21 січня, о 16:39 на лінію «101» повідомили про пожежу на вулиці Надії Алексеєнко.

Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що займання виникло всередині одноповерхового житлового будинку – горіли речі домашнього вжитку на площі 5 кв. м. 

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Новости Днепра про У Дніпрі у власному будинку ледь не згорів 41-річний чоловік

На жаль, постраждав 41-річний чоловік – він отримав опіки. Постраждалого госпіталізували до лікарні.

Займання ліквідували о 17:15.

До місця виклику залучили 6 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про У Дніпрі у власному будинку ледь не згорів 41-річний чоловік

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Новости Днепра про У Дніпрі у власному будинку ледь не згорів 41-річний чоловікУкраїнська

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