У Дніпрі водій “під кайфом” тікав від патрульних

На Запорізькому шосе патрульна поліція Дніпропетровської області зафіксувала порушення швидкісного режиму у водія BMW та подала вимогу про зупинку, проте порушник її проігнорував.
Згодом один з екіпажів зміг зупинити чоловіка та під час спілкування у кермувальника було помічено ознаки наркотичного сп’яніння. На пропозицію пройти медогляд чоловік відмовився.
Також було встановлено, що особа вже раніше притягалася до відповідальності у Шевченківському суді Запоріжжя за керування у нетверезому стані.
Власника BMW відсторонили від керування та склали адміністративні матеріали.
Нагадуємо, ми писали про те, що у передмісті Дніпра нетвереза жінка посадила дитину за кермо квадроциклу: відео.
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