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У Дніпрі водій “під кайфом” тікав від патрульних

Сьогодні 15:26
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У Дніпрі патрульна поліція зупинила водія, після чого виявила в нього ознаки наркотичного сп'яніння.

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На Запорізькому шосе патрульна поліція Дніпропетровської області зафіксувала порушення швидкісного режиму у водія BMW та подала вимогу про зупинку, проте порушник її проігнорував.

Згодом один з екіпажів зміг зупинити чоловіка та під час спілкування у кермувальника було помічено ознаки наркотичного сп’яніння. На пропозицію пройти медогляд чоловік відмовився.

Також було встановлено, що особа вже раніше притягалася до відповідальності у Шевченківському суді Запоріжжя за керування у нетверезому стані.

Власника BMW відсторонили від керування та склали адміністративні матеріали.

Нагадуємо, ми писали про те, що у передмісті Дніпра нетвереза жінка посадила дитину за кермо квадроциклу: відео.

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