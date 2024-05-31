У Павлограді вандали залили дерева в парку отруйною рідиною (ВІДЕО)

Комунальники Павлограда поскаржилися на невідомих вандалів, які намагалися отруїти каштани у місцевому парку. Хтось повирізав отвори у стовбурах дерев та залив всередину отруту, повідомили в КП “Затишне місто”.
Від нападу вандалів постраждали п’ять дерев. Невідомі хулігани отруїли дерева, аби ті поступово загинули. У КП “Затишне місто” наразі шукають винних.
Отруєння дерев було вчинено у центрі міста, на вулиці Шевченка. Поруч знаходиться автобусна зупинка. Співробітники підприємства роблять усе можливе, щоб врятувати каштани.
Читайте також:
Автор:
Правоохоронці з Кривого Рогу викрили злочинця, який продавав неіснуючу амуніцію…
У Дніпрі продовжують ремонтувати та облаштовувати укриття у дитячих садках…
У Кривому Розі затримали мешканку Авдіївки, яку підозрюють у шпигунстві…
У Кривому Розі на Дніпропетровщині невідомі поцупили ялинки з місцевого…