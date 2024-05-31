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У Павлограді вандали залили дерева в парку отруйною рідиною (ВІДЕО)

Сьогодні 13:51
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У Павлограді на Дніпропетровщині вандали отруюють каштани.

Новости Днепра про У Павлограді вандали залили дерева в парку отруйною рідиною (ВІДЕО)

Комунальники Павлограда поскаржилися на невідомих вандалів, які намагалися отруїти каштани у місцевому парку. Хтось повирізав отвори у стовбурах дерев та залив всередину отруту, повідомили в КП “Затишне місто”.

Від нападу вандалів постраждали п’ять дерев. Невідомі хулігани отруїли дерева, аби ті поступово загинули. У КП “Затишне місто” наразі шукають винних. 

Отруєння дерев було вчинено у центрі міста, на вулиці Шевченка. Поруч знаходиться автобусна зупинка. Співробітники підприємства роблять усе можливе, щоб врятувати каштани. 

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Новости Днепра про У Павлограді вандали залили дерева в парку отруйною рідиною (ВІДЕО)Українська

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