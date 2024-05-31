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У Кривому Розі жінка випадково впала в комунікаційних колодязь

Сьогодні 18:45
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У Кривому Розі на Дніпропетровщині жінка впала в комунікаційних колодязь.

Новости Днепра про У Кривому Розі жінка випадково впала в комунікаційних колодязь

31 травня о 12:46 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на вулиці Незалежності України у Довгинцівському районі Кривого Рогу жінка впала в комунікаційний колодязь. 

Прибувши на місце події, рятувальники негайно спустили сходи та допомогли постраждалій піднятися на поверхню. На щастя, жінка відбулася переляком та незначними забоями.

Нині з нею все добре. Визволяли з біди жінку п’ять рятувальників. 

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Новости Днепра про У Кривому Розі жінка випадково впала в комунікаційних колодязьУкраїнська

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