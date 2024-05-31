Поліцейські Дніпропетровщини викрили шахрая, який надурив 20 військових

Правоохоронці з Кривого Рогу викрили злочинця, який продавав неіснуючу амуніцію військовим з усієї України.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області з посиланням на матеріали Криворізького районного управління поліції.

У публікації зазначається, що поліцейські Криворізького районного управління поліції спільно з кіберполіцейськими встановили особу правопорушника – 20-річний житель Житомирської області, який почав вчиняти злочинні дії з жовтня 2023 року. У своєму тікток він викладав відео з військовою амуніцією, якої в нього насправді не було, ставив низькі ціни на неї й таким чином ошукував українських військових.

З’ясувалося, що чоловік встиг надурити вже 20 потерпілих зі всієї України. Сума заданих збитків становила близько 30 тисяч гривень.

28 травня аферисту повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 (шахрайство) Кримінального Кодексу України.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині затримали жительку Авдіївки, яка шпигувала на користь РФ.

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