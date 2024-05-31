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  • На Дніпропетровщині чоловік кинув гранату в двір сусіду з яким посварився

На Дніпропетровщині чоловік кинув гранату в двір сусіду з яким посварився

Сьогодні 15:41
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У Синельниківському районі чоловік кинув гранату у двір свого сусіда.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік кинув гранату в двір сусіду з яким посварився

54-річний чоловік посварився зі своїм сусідом, тому рішив підірвати гранату на його подвір’ї. За даними поліції, інцидент стався близько 15:00, 11 травня, в селищі Преображенка.

Правоохоронці з’ясували, що сусіди періодично конфліктували, але попередні сварки завершувалися мирно. Того разу чоловік вирішив з’ясувати стосунки за допомогою боєприпасу.

Підозрюваний кинув гранату на сусіднє подвір’я. Пролунав вибух, але на щастя ніхто не постраждав. Снаряд розірвався на відкритій території, вибуховою хвилею трохи заділо сарай. 

Того ж дня правоохоронці провели обшук вдома у нападника й вилучили набої та кільце від гранати Ф-1, а також ще фрагменти боєприпасів. Ці речові докази поліцейські направили на проведення експертизи.

Слідчим за погодженням з прокурором чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 та ч. 1. ст. 263 Кримінального кодексу України.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік кинув гранату в двір сусіду з яким посваривсяУкраїнська

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