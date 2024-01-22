Планові відключення електроенергії у Дніпрі 22 січня: усі адреси

Підготуйтеся!

Сьогодні, 22 січня, у Дніпрі будуть вимикати світло з 8:00 до 17:00.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили на сайті Дніпровської міської ради.

Отже, буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Данила Нечая: 7, 9, 11, 11А, 13-25 (непарні), 29, 31;

вул. Підмогильного: 7, 9.

вул. Титова: 18-А, 18-Б, 28-Г;

просп. Богдана Хмельницького: 147;

вул. Надії Алексєєнко: 108;

вул. Робоча: 71, 75, 77, 152;

вул. Дмитра Кедріна: 53-А;

вул. Алли Горської: 96-А, 104, 108.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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