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Планові відключення електроенергії у Дніпрі 22 січня: усі адреси

Сьогодні 07:00
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Підготуйтеся!

Новости Днепра про Планові відключення електроенергії у Дніпрі 22 січня: усі адреси

Сьогодні, 22 січня, у Дніпрі будуть вимикати світло з 8:00 до 17:00.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили на сайті Дніпровської міської ради.

Отже, буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Данила Нечая: 7, 9, 11, 11А, 13-25 (непарні), 29, 31;
  • вул. Підмогильного: 7, 9.
  • вул. Титова: 18-А, 18-Б, 28-Г;
  • просп. Богдана Хмельницького: 147;
  • вул. Надії Алексєєнко: 108;
  • вул. Робоча: 71, 75, 77, 152;
  • вул. Дмитра Кедріна: 53-А;
  • вул. Алли Горської: 96-А, 104, 108.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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Новости Днепра про Планові відключення електроенергії у Дніпрі 22 січня: усі адресиУкраїнська

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