Уночі у Дніпровському районі збили 3 безпілотники: через падіння уламків виникла пожежа - Днепр Инфо
Уночі у Дніпровському районі збили 3 безпілотники: через падіння уламків виникла пожежа
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Сегодня 07:56

Уночі росіяни знову атакували Дніпропетровщину 3 безпілотниками.

Новости Днепра про Уночі у Дніпровському районі збили 3 безпілотники: через падіння уламків виникла пожежа

Їх наші захисники знищили у Дніпровському районі.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

За його словами, уламки впали на територію підприємства, там виникла пожежа, яку рятувальники загасили. Пошкоджена будівля. Ніхто не постраждав.

Увечері окупанти знову відкрили вогонь з артилерії по Нікополю. Там також – без загиблих та постраждалих.

На інших територіях регіону – тихо.

Бережіть себе та не ігноруйте тривоги!

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Новости Днепра про Уночі у Дніпровському районі збили 3 безпілотники: через падіння уламків виникла пожежаУкраїнська

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