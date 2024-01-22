Уночі у Дніпровському районі збили 3 безпілотники: через падіння уламків виникла пожежа

Уночі росіяни знову атакували Дніпропетровщину 3 безпілотниками.

Їх наші захисники знищили у Дніпровському районі.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

За його словами, уламки впали на територію підприємства, там виникла пожежа, яку рятувальники загасили. Пошкоджена будівля. Ніхто не постраждав.

Увечері окупанти знову відкрили вогонь з артилерії по Нікополю. Там також – без загиблих та постраждалих.

На інших територіях регіону – тихо.

Бережіть себе та не ігноруйте тривоги!

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