Їх наші захисники знищили у Дніпровському районі.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
За його словами, уламки впали на територію підприємства, там виникла пожежа, яку рятувальники загасили. Пошкоджена будівля. Ніхто не постраждав.
Увечері окупанти знову відкрили вогонь з артилерії по Нікополю. Там також – без загиблих та постраждалих.
На інших територіях регіону – тихо.
Бережіть себе та не ігноруйте тривоги!
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