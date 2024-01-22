Попри сонце: у Дніпрі та області синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки

Будьте обережні!

Сьогодні, 22 січня, у Дніпрі та області очікується ожеледиця. Жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомили синоптики Українського гідрометеорологічного центру.

22 січня на дорогах України, окрім південної частини, ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий). Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, сьогодні у Дніпрі прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Температура складе -3°…-1°С. Вітер – 7-12 м/с.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 22 та 23 січня Землю накриє потужна магнітна буря.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: