В Днепре в «Ашане» по скидке продают хурму с «сюрпризом» (ВИДЕО)

Цену снизили на 28 гривен.

В холодное время года хочется побаловать себя фруктами. Полки рынков и супермаркетов до сих пор переполнены хурмой, но не везде она качественная.

Так, жители Днепра заметили в «Ашане», что в ТРЦ «Караван», этот фрукт по скидке – вместо 93 грн за килограмм – всего 65 грн. Но есть нюанс: эта хурма с «сюрпризом» – она испорчена.

Днепряне опубликовали в соцсети видеодоказательство.

На кадрах видно, что фрукты визуально коричневые, с разными пятнышками, а если взять плод в руку, то он просто «вылезает» из кожуры.

Ммммм, хурма! Акционная, – подписали видео горожане.

Напомним, ранее мы писали, что жители Павлограда жалуются на зелено-бурые мандарины в АТБ (ФОТО).

Читайте также:

Українська Русский

Автор: