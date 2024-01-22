В Днепре в «Ашане» по скидке продают хурму с «сюрпризом» (ВИДЕО)

В холодное время года хочется побаловать себя фруктами. Полки рынков и супермаркетов до сих пор переполнены хурмой, но не везде она качественная.
Так, жители Днепра заметили в «Ашане», что в ТРЦ «Караван», этот фрукт по скидке – вместо 93 грн за килограмм – всего 65 грн. Но есть нюанс: эта хурма с «сюрпризом» – она испорчена.
Днепряне опубликовали в соцсети видеодоказательство.
На кадрах видно, что фрукты визуально коричневые, с разными пятнышками, а если взять плод в руку, то он просто «вылезает» из кожуры.
Ммммм, хурма! Акционная, – подписали видео горожане.
Напомним, ранее мы писали, что жители Павлограда жалуются на зелено-бурые мандарины в АТБ (ФОТО).
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