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Чоловік, який пірнув у крижаний Дніпро, аби вполювати рибку, похизувався величезним судаком

Сьогодні 20:43
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Криворіжець похизувався уловом, який дістав, пірнувши в крижаний Дніпро.

Новости Днепра про Чоловік, який пірнув у крижаний Дніпро, аби вполювати рибку, похизувався величезним судаком

Відчайдух вирішив пірнути в крижаний Дніпро, аби вполювати судака. 

Уловом мисливець поділися у facebook-спільноті “Риболовля у Кривому Розі”. Роман займається фрідайвінгом та іноді рибалить, тому цього разу вирішив сумістити ці свої хобі та пірнув під кригу на Дніпрі. 

Під час підводного запливу Роману вдалося піймати двох величеньких судаків. Аби уникнути переохолодження, чоловік пірнув у гідрокостюмі та ластах, але без акваланга. 

Довгоочікуваний виїзд до Дніпра. Прозорість 1,5-2 метри. Рибка абсолютно випадково потрапила під ліхтар. Мороз, лід та сніг. Зима – ідеальна пора року для підводного мисливства, – прокоментував фото з рибою Роман.

Однак не всі оцінили методи полювання Романа, зазначивши, що він “мухлює”.

так автор сам пише що “подводная охота”, але навіщо це публікувати в групу про риболовлю

це не рибалка, це вистріл тварині в спину з під – тишка, – коментують досвідчені риболови.

Ось такий трофей показав відчайдух.

Новости Днепра про Чоловік, який пірнув у крижаний Дніпро, аби вполювати рибку, похизувався величезним судаком

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Новости Днепра про Чоловік, який пірнув у крижаний Дніпро, аби вполювати рибку, похизувався величезним судакомУкраїнська

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