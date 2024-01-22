На 50 лет хотят запретить любое транспортное сообщение Украины с Россией

Кабинет Министров хочет вынести на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны Украины предложение по запрету всех транспортных связей Россией сроком на 50 лет.
Об этом говорится в распоряжении правительства от 19 января.
После 24 февраля 2024 года Украина разорвала какие-либо дипломатические отношения с Россией, а с 2014 года не было железнодорожного и авиасообщения со страной-террористкой. Теперь Кабмин хочет ввести запрет на любые перевозки между двумя странами.
Предлагают:
Кроме того, документ предусматривает введение запрета на плавание во внутренних водах Украины и захождение в морские порты Украины для:
Кабмин также предлагает не признавать документы моряков, выданных Россией на оккупированных территориях и запретить работать россиянам на украинских судах.
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