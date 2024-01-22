На 50 лет хотят запретить любое транспортное сообщение Украины с Россией

Кардинальные изменения по поводу будущих отношений с Россией планирует Кабмин.

Кабинет Министров хочет вынести на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны Украины предложение по запрету всех транспортных связей Россией сроком на 50 лет.

Об этом говорится в распоряжении правительства от 19 января.

После 24 февраля 2024 года Украина разорвала какие-либо дипломатические отношения с Россией, а с 2014 года не было железнодорожного и авиасообщения со страной-террористкой. Теперь Кабмин хочет ввести запрет на любые перевозки между двумя странами.

Предлагают:

ввести запрет на осуществление прямого воздушного сообщения с Украиной, а также использование воздушного пространства Украины для всех видов прямых и транзитных полетов воздушных судов, собственниками которых юридические лица из России;

ввести запрет на въезд в Украину автотранспортных средств (автобусов, грузовых автомобилей с прицепами и полуприцепами или без них), зарегистрированных на территории России;

запретить ввоз на таможенную территорию Украины во всех таможенных режимах железнодорожного подвижного состава (вагонов всех видов, локомотивов, моторейкового транспорта) для лиц, связанных с Россией.

Кроме того, документ предусматривает введение запрета на плавание во внутренних водах Украины и захождение в морские порты Украины для:

судов под флагом России;

судов, собственником/судовладельцем которых являются граждане России, юридические лица, зарегистрированные на территории страны-агрессора;

судов, которые заходили в порты, расположенные на временно оккупированных территориях Украины.

Кабмин также предлагает не признавать документы моряков, выданных Россией на оккупированных территориях и запретить работать россиянам на украинских судах.

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