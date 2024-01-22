На 50 років хочуть заборонити будь-яке транспортне сполучення України з Росією

Після 24 лютого 2024 року Україна розірвала будь-які дипломатичні відносини з Росією, а з 2014 року не було залізничного та авіасполучення з країною-терористкою. Тепер Кабмін хоче впровадити заборону на будь-які перевезення між двома країнами.
Пропонують:
запровадити заборону на здійснення прямого повітряного сполучення з Україною, а також використання повітряного простору України для всіх видів прямих та транзитних польотів повітряних суден, власниками яких є юридичні особи з Росії;
запровадити заборону на в’їзд в Україну автотранспортних засобів (автобусів, вантажних автомобілів з причепами та напівпричепами або без них), зареєстрованих на території Росії;
заборонити ввезення на митну територію України у всіх митних режимах залізничного рухомого складу (вагонів усіх видів, локомотивів, моторейкового транспорту) для осіб, пов’язаних із Росією.
Крім того, документ передбачає запровадження заборони на плавання у внутрішніх водах України та заходження у морські порти України для:
суден під прапором Росії;
суден, власником/судновласником яких є громадяни Росії, юридичні особи, зареєстровані на території країни-агресора;
суден, що заходили до портів, розташованих на тимчасово окупованих територіях України.
Кабмін також пропонує не визнавати документи моряків, виданих Росією на окупованих територіях, та заборонити працювати росіянам на українських суднах.
Використання матеріалів сайту без дозволу власника допускається за умови розміщення у тексті обов'язкового посилання на сайт dnepr.info, відкритого для пошукових систем.
Для друкованих видань із формулюванням "за матеріалами dnepr.info"