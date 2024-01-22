На 50 років хочуть заборонити будь-яке транспортне сполучення України з Росією

Кардинальні зміни щодо майбутніх відносин з Росією планує Кабмін.

Кабінет Міністрів хоче винести на розгляд Ради нацбезпеки та оборони України пропозицію щодо заборони всіх транспортних зв’язків Росією терміном на 50 років.

Про це йдеться у розпорядженні уряду від 19 січня.

Після 24 лютого 2024 року Україна розірвала будь-які дипломатичні відносини з Росією, а з 2014 року не було залізничного та авіасполучення з країною-терористкою. Тепер Кабмін хоче впровадити заборону на будь-які перевезення між двома країнами.

Пропонують:

запровадити заборону на здійснення прямого повітряного сполучення з Україною, а також використання повітряного простору України для всіх видів прямих та транзитних польотів повітряних суден, власниками яких є юридичні особи з Росії;

запровадити заборону на в’їзд в Україну автотранспортних засобів (автобусів, вантажних автомобілів з причепами та напівпричепами або без них), зареєстрованих на території Росії;

заборонити ввезення на митну територію України у всіх митних режимах залізничного рухомого складу (вагонів усіх видів, локомотивів, моторейкового транспорту) для осіб, пов’язаних із Росією.

Крім того, документ передбачає запровадження заборони на плавання у внутрішніх водах України та заходження у морські порти України для:

суден під прапором Росії;

суден, власником/судновласником яких є громадяни Росії, юридичні особи, зареєстровані на території країни-агресора;

суден, що заходили до портів, розташованих на тимчасово окупованих територіях України.

Кабмін також пропонує не визнавати документи моряків, виданих Росією на окупованих територіях, та заборонити працювати росіянам на українських суднах.

Читайте також:

Українська

Автор: