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Новини Ремонтні роботи та знеструмлення: де сьогодні у Дніпрі немає води та тепла
Ремонтні роботи та знеструмлення: де сьогодні у Дніпрі немає води та тепла
Водо- та теплопостачання обіцяють відновити одразу після завершення робіт.
Сьогодні, 22 січня, у Дніпрі деякі мешканці залишилися без води та опалення.
Так, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт бригадами КП “Дніпроводоканал” припинено водопостачання:
вул. Усть-Самарська;
просп. Лесі Українки, 33;
вул. Волинська;
вул. Узбецька;
вул. Волновахи;
пров. Волинський;
вул. Пролісків;
вул. Пишнівська;
вул. Сачанівська;
вул. Виставочна;
вул. Гречихіна;
вул. Кодемська;
сел. Старі Чаплі.
Крім того, через відсутність електропостачання припинено водопостачання:
просп. Олександра Поля, 104, 106, 106-А, 108, 110;
вул. Алана Шепарда, 13, 15, 15-А;
вул. Титова, 8, 10, 12-А, 14, 14-А, 16, 18-А, 18-Б, 20, 22, 22-А, 23, 24, 25, 27, 28, 30.
Також через зупинку теплорозподільчого пункту відсутнє опалення на вул. Титова, 18-А, 18-Б.
Водо- та теплопостачання відновлять одразу після завершення робіт!
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