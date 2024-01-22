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Ремонтні роботи та знеструмлення: де сьогодні у Дніпрі немає води та тепла

Сьогодні 15:24
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Водо- та теплопостачання обіцяють відновити одразу після завершення робіт.

Новости Днепра про Ремонтні роботи та знеструмлення: де сьогодні у Дніпрі немає води та тепла

Сьогодні, 22 січня, у Дніпрі деякі мешканці залишилися без води та опалення.

Так, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт бригадами КП “Дніпроводоканал” припинено водопостачання:

  • вул. Усть-Самарська;
  • просп. Лесі Українки, 33;
  • вул. Волинська;
  • вул. Узбецька;
  • вул. Волновахи;
  • пров. Волинський;
  • вул. Пролісків;
  • вул. Пишнівська;
  • вул. Сачанівська;
  • вул. Виставочна;
  • вул. Гречихіна;
  • вул. Кодемська;
  • сел. Старі Чаплі.

Крім того, через відсутність електропостачання припинено водопостачання:

  • просп. Олександра Поля, 104, 106, 106-А, 108, 110;
  • вул. Алана Шепарда, 13, 15, 15-А;
  • вул. Титова, 8, 10, 12-А, 14, 14-А, 16, 18-А, 18-Б, 20, 22, 22-А, 23, 24, 25, 27, 28, 30.

Також через зупинку теплорозподільчого пункту відсутнє опалення на вул. Титова, 18-А, 18-Б.

Водо- та теплопостачання відновлять одразу після завершення робіт!

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