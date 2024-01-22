Ремонтні роботи та знеструмлення: де сьогодні у Дніпрі немає води та тепла

Водо- та теплопостачання обіцяють відновити одразу після завершення робіт.

Сьогодні, 22 січня, у Дніпрі деякі мешканці залишилися без води та опалення.

Так, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт бригадами КП “Дніпроводоканал” припинено водопостачання:

вул. Усть-Самарська;

просп. Лесі Українки, 33;

вул. Волинська;

вул. Узбецька;

вул. Волновахи;

пров. Волинський;

вул. Пролісків;

вул. Пишнівська;

вул. Сачанівська;

вул. Виставочна;

вул. Гречихіна;

вул. Кодемська;

сел. Старі Чаплі.

Крім того, через відсутність електропостачання припинено водопостачання:

просп. Олександра Поля, 104, 106, 106-А, 108, 110;

вул. Алана Шепарда, 13, 15, 15-А;

вул. Титова, 8, 10, 12-А, 14, 14-А, 16, 18-А, 18-Б, 20, 22, 22-А, 23, 24, 25, 27, 28, 30.

Також через зупинку теплорозподільчого пункту відсутнє опалення на вул. Титова, 18-А, 18-Б.

Водо- та теплопостачання відновлять одразу після завершення робіт!

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