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  • У Дніпрі на Перемозі у сміттєвому баку помітили “склад” клавіатур (ФОТО)

У Дніпрі на Перемозі у сміттєвому баку помітили “склад” клавіатур (ФОТО)

Сьогодні 11:59
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Також там є і інша техніка.

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі у сміттєвому баку помітили

Мешканці Дніпра помітили у сміттєвому баку на проспекті Героїв, 30 десятки старих комп’ютерних клавіатур. Там була і інша техніка.

Про це повідомляє dnepr.info.

Містяни припустили, що хтось нарешті вирішив позбутися “складу”. Зазначимо, невідомо, чи ці клавіатури робочі чи ні. Але візуально вони в непоганому стані.

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі у сміттєвому баку помітили

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі у сміттєвому баку помітили

Також біля смітника лежить ялинка.

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі у сміттєвому баку помітили

На жаль, містяни не поспішають відносити новорічні дерева у спеціальні пункти збору, звідки їх потім відправлять на переробку. Адреси пунктів шукайте ТУТ!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на смітник викинули близько 3 тис. грн

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Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі у сміттєвому баку помітили Українська

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