У Дніпрі на Перемозі у сміттєвому баку помітили “склад” клавіатур (ФОТО)

Також там є і інша техніка.

Мешканці Дніпра помітили у сміттєвому баку на проспекті Героїв, 30 десятки старих комп’ютерних клавіатур. Там була і інша техніка.

Про це повідомляє dnepr.info.

Містяни припустили, що хтось нарешті вирішив позбутися “складу”. Зазначимо, невідомо, чи ці клавіатури робочі чи ні. Але візуально вони в непоганому стані.

Також біля смітника лежить ялинка.

На жаль, містяни не поспішають відносити новорічні дерева у спеціальні пункти збору, звідки їх потім відправлять на переробку. Адреси пунктів шукайте ТУТ!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на смітник викинули близько 3 тис. грн.

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