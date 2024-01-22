У Дніпрі на Перемозі у сміттєвому баку помітили “склад” клавіатур (ФОТО)

Мешканці Дніпра помітили у сміттєвому баку на проспекті Героїв, 30 десятки старих комп’ютерних клавіатур. Там була і інша техніка.
Про це повідомляє dnepr.info.
Містяни припустили, що хтось нарешті вирішив позбутися “складу”. Зазначимо, невідомо, чи ці клавіатури робочі чи ні. Але візуально вони в непоганому стані.
Також біля смітника лежить ялинка.
На жаль, містяни не поспішають відносити новорічні дерева у спеціальні пункти збору, звідки їх потім відправлять на переробку. Адреси пунктів шукайте ТУТ!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на смітник викинули близько 3 тис. грн.
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