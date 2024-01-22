Ремонтные работы и обесточивание: где сегодня в Днепре нет воды и тепла

Также из-за остановки теплораспределительного пункта нет отопления на ул. Титова, 18-А, 18-Б.

Так, в связи с проведением ремонтных работ бригадами КП «Днепрводоканал» прекращено водоснабжение:

Сегодня, 22 января, в Днепре некоторые жители остались без воды и отопления.

Купить недорогой дом в Днепре можно в каждом районе города.…

Сколько стоят и как выглядят самые дешевые дома в разных районах Днепра (2024) Купить недорогой дом в Днепре можно в каждом районе города. Цена зависит не только от состояния жилья, количества квадратных метров в доме, размера двора и наличия ремонта в помещении, но и от района, в котором он находится, близости или дальности… 1 просмотров

Зеленский назвал исторически населенные украинцами территории рф: Кубань, Стародубщина, Слобожанщина Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 22 января, подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях российской федерации". Он, в частности, поручил Кабмину разработать план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в россии. 8 просмотров