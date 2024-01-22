Ремонтные работы и обесточивание: где сегодня в Днепре нет воды и тепла

Сегодня, 22 января, в Днепре некоторые жители остались без воды и отопления.
Так, в связи с проведением ремонтных работ бригадами КП «Днепрводоканал» прекращено водоснабжение:
Кроме того, из-за отсутствия электроснабжения прекращено водоснабжение:
Также из-за остановки теплораспределительного пункта нет отопления на ул. Титова, 18-А, 18-Б.
Водо- и теплоснабжение возобновят сразу после завершения работ!
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