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Ремонтные работы и обесточивание: где сегодня в Днепре нет воды и тепла

Сегодня 15:24
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Водо- и теплоснабжение обещают возобновить сразу после завершения работ.

Новости Днепра про Ремонтные работы и обесточивание: где сегодня в Днепре нет воды и тепла

Сегодня, 22 января, в Днепре некоторые жители остались без воды и отопления.

Так, в связи с проведением ремонтных работ бригадами КП «Днепрводоканал» прекращено водоснабжение:

  • ул. Усть-Самарская;
  • просп. Леси Украинки, 33;
  • ул. Волынская;
  • ул. Узбекская;
  • ул. Волновахи;
  • пер. Волынский;
  • ул. Подснежников;
  • ул. Пышневская;
  • ул. Сачановская;
  • ул. Выставочная;
  • ул. Гречихина;
  • ул. Кодемская;
  • пос. Старые Чапли.

Кроме того, из-за отсутствия электроснабжения прекращено водоснабжение:

  • просп. Александра Поля, 104, 106, 106-А, 108, 110;
  • ул. Алана Шепарда, 13, 15, 15-А;
  • ул. Титова, 8, 10, 12-А, 14, 14-А, 16, 18-А, 18-Б, 20, 22, 22-А, 23, 24, 25, 27, 28, 30.

Также из-за остановки теплораспределительного пункта нет отопления на ул. Титова, 18-А, 18-Б.

Водо- и теплоснабжение возобновят сразу после завершения работ!

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Новости Днепра про Ремонтные работы и обесточивание: где сегодня в Днепре нет воды и теплаУкраїнська Новости Днепра про Ремонтные работы и обесточивание: где сегодня в Днепре нет воды и теплаРусский

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