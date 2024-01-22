У Дніпрі посеред річки з’явилося величезне рибацьке містечко (ФОТО)

Незважаючи на погодні гойдалки - то плюс, то мінус, у Дніпрі рибалки-відчайдухи знову вийшли на лід.

Так, на косі на житловому масиві Перемога-6 посеред річки з’явилося величезне рибацьке містечко – його довжина приблизно 200 метрів.

Про це повідомляє dnepr.info.

Рибалки розділилися на групи. Деякі з них з палатками.

А хтось навіть прийшов з собачкою:

Зазначимо, за прогнозом синоптиків, сьогодні у Дніпрі вдень -3°…-1°С, але лід навряд міцний, адже у попередні дні був “плюс”. До того ж тут неодноразово траплялися нещасні випадки.

Так, у лютому 2022 року у цьому ж місці чоловік під час риболовлі провалився під кригу. Йому на допомогу прибули троє поліцейських та небайдужий містянин, які згодом також опинилися у крижаній воді. Їх рятували ДСНС-ники. Вони витягли на берег 5 чоловіків. На жаль, рибалка помер у кареті “швидкої”.

Краще не нехтувати безпекою та рибалити у безпечних місцях!

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