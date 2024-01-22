У Дніпрі посеред річки з’явилося величезне рибацьке містечко (ФОТО)

Так, на косі на житловому масиві Перемога-6 посеред річки з’явилося величезне рибацьке містечко – його довжина приблизно 200 метрів.
Про це повідомляє dnepr.info.
Рибалки розділилися на групи. Деякі з них з палатками.
А хтось навіть прийшов з собачкою:
Зазначимо, за прогнозом синоптиків, сьогодні у Дніпрі вдень -3°…-1°С, але лід навряд міцний, адже у попередні дні був “плюс”. До того ж тут неодноразово траплялися нещасні випадки.
Так, у лютому 2022 року у цьому ж місці чоловік під час риболовлі провалився під кригу. Йому на допомогу прибули троє поліцейських та небайдужий містянин, які згодом також опинилися у крижаній воді. Їх рятували ДСНС-ники. Вони витягли на берег 5 чоловіків. На жаль, рибалка помер у кареті “швидкої”.
Краще не нехтувати безпекою та рибалити у безпечних місцях!
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Також там є і інша техніка.
Гарного дня, друзі!
Гарного дня, друзі!
Гарного дня, друзі!