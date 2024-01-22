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  • На Дніпропетровщині 16-річна дівчинка стрибнула у шахту ліфта з висоти 7-го поверху

На Дніпропетровщині 16-річна дівчинка стрибнула у шахту ліфта з висоти 7-го поверху

Сьогодні 14:09
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Усі обставини інциденту встановлюють правоохоронці.
Новости Днепра про На Дніпропетровщині 16-річна дівчинка стрибнула у шахту ліфта з висоти 7-го поверху

Фото умовне.

У суботу, 20 січня, у Жовтих Водах 16-річна дівчина спробувала покінчити з життям – вона стрибнула у шахту ліфта з висоти сьомого поверху.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Дівчинку госпіталізували до лікарні Кривого Рогу. У неї діагностували травматичний шок 3-го ступеня та множинні травми.

За фактом спроби самогубства правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Усі обставини інциденту встановлюють. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 16-річна дівчина намагалася скоїти самогубство.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині 16-річна дівчинка стрибнула у шахту ліфта з висоти 7-го поверхуУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині 16-річна дівчинка стрибнула у шахту ліфта з висоти 7-го поверхуРусский

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