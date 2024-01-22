На Дніпропетровщині 16-річна дівчинка стрибнула у шахту ліфта з висоти 7-го поверху

Усі обставини інциденту встановлюють правоохоронці.

У суботу, 20 січня, у Жовтих Водах 16-річна дівчина спробувала покінчити з життям – вона стрибнула у шахту ліфта з висоти сьомого поверху.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Дівчинку госпіталізували до лікарні Кривого Рогу. У неї діагностували травматичний шок 3-го ступеня та множинні травми.

За фактом спроби самогубства правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Усі обставини інциденту встановлюють.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 16-річна дівчина намагалася скоїти самогубство.

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