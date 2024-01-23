Мешканців Дніпра закликають не ігнорувати тривогу: у повітрі стратегічна авіація, є пуски ракет

Будь ласка, будьте у безпечних місцях!

Ранок почався не з кави, а з масштабної повітряної тривоги.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у повітрі перебуває авіація ворога – літаки Ту-95МС та Ту-22м3, є пуски крилатих ракет.

Ракетна небезпека через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Зафіксовано зліт бортів Ту-22м3 з аеродрому Шайковка (Калузька область). Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! – йдеться у повідомленні.

У МВС також закликали не ігнорувати тривогу та нічого не знімати.

Якщо у вашій області повітряна тривога, то знаходьтесь у безпечних місцях та не знімайте роботу ППО, – йдеться у повідомленні.

Бережіть себе!

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