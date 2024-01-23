Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Мешканців Дніпра закликають не ігнорувати тривогу: у повітрі стратегічна авіація, є пуски ракет

Мешканців Дніпра закликають не ігнорувати тривогу: у повітрі стратегічна авіація, є пуски ракет

Сьогодні 06:18
просмотров

Будь ласка, будьте у безпечних місцях!

Новости Днепра про Мешканців Дніпра закликають не ігнорувати тривогу: у повітрі стратегічна авіація, є пуски ракет

Ранок почався не з кави, а з масштабної повітряної тривоги.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у повітрі перебуває авіація ворога – літаки Ту-95МС та Ту-22м3, є пуски крилатих ракет.

Ракетна небезпека через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Зафіксовано зліт бортів Ту-22м3 з аеродрому Шайковка (Калузька область). Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! – йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про Мешканців Дніпра закликають не ігнорувати тривогу: у повітрі стратегічна авіація, є пуски ракет

У МВС також закликали не ігнорувати тривогу та нічого не знімати.

Якщо у вашій області повітряна тривога, то знаходьтесь у безпечних місцях та не знімайте роботу ППО, – йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про Мешканців Дніпра закликають не ігнорувати тривогу: у повітрі стратегічна авіація, є пуски ракет

Бережіть себе!

Читайте також:

Новости Днепра про Мешканців Дніпра закликають не ігнорувати тривогу: у повітрі стратегічна авіація, є пуски ракетУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Шістьох людей врятували з палаючого будинку під Павлоградом: є загиблий
Новини Дніпра
Вчора 22:01
Шістьох людей врятували з палаючого будинку під Павлоградом: є загиблий

У Павлоградському районі з пожежі врятували шістьох людей.

На Дніпропетровщині судили чоловіка, який “полював” за бойовими літаками ЗСУ: скільки років в’язниці дали
Новини Дніпра
Вчора 17:36
На Дніпропетровщині судили чоловіка, який “полював” за бойовими літаками ЗСУ: скільки років в’язниці дали

За кожне виконане завдання російська спецслужба перераховувала на картку свого…

На Дніпропетровщині 16-річна дівчинка стрибнула у шахту ліфта з висоти 7-го поверху
Новини Дніпра
Вчора 14:09
На Дніпропетровщині 16-річна дівчинка стрибнула у шахту ліфта з висоти 7-го поверху

Усі обставини інциденту встановлюють правоохоронці.

У Кривому Розі директора ТОВ підозрюють у крадіжці мільйонів бюджетних гривень на електропостачанні
Новини Дніпра
Вчора 13:56
У Кривому Розі директора ТОВ підозрюють у крадіжці мільйонів бюджетних гривень на електропостачанні

У Кривому Розі судитимуть директора ТОВ, який міг привласнити бюджетні…

Наверх