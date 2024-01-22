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Жителя Дніпра звинувачують в розпалюванні релігійно-національної ворожнечі

Сьогодні 19:55
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Дніпрянин піде під суд за проросійські та антирелігійні дописи в соцмережах.

Новости Днепра про Жителя Дніпра звинувачують в розпалюванні релігійно-національної ворожнечі

Як йдеться у повідомленні Дніпропетровської обласної прокуратури, обвинувачення отримав житель Дніпра, який виправдовував збройну агресію РФ та розпалював національно-релігійну ворожнечу в соцмережі.

За повідомленням, на власній сторінці в соцмережі чоловік розмістив відео, в якому розпалював національно-релігійну ворожнечу стосовно людей єврейської національності. Маючи негативне ставлення до державної влади та Збройних сил України він також виправдовував дії військових РФ.

Це підтвердила судово-лінгвістична експертиза, яку замовили правоохоронці. Вдома у дніпрянина знайшли комп’ютерну техніку і телефон, які підозрюваний використовував для поширення пропаганди і розпалювання ворожнечі.

Йому повідомили про підозру за частиною 1 статті 161 та частиною 3 статті 436-2 Кримінального кодексу України. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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