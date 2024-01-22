Шістьох людей врятували з палаючого будинку під Павлоградом: є загиблий

У Тернівці, що поблизу Павлограда, з пожежі врятували шістьох людей.
Повідомлення про займання у двоповерховому багатоквартирному будинку на вулиці Курська надійшло ДСНС-никам о 17:21 22 січня.
Приїхавши до місця пожежі, було встановлено, що горить квартира на першому поверсі двоповерхового багатоквартирного будинку на загальній площі 8 кв.м. Через займання виникло сильне задимлення сходової клітини, через що мешканці сусідніх помешкань не могли самостійно вийти на вулицю.
Надзвичайники врятували з сусідніх задимлених квартир 6 людей, з яких 1 дитина. Працівники екстреної медичної допомоги ушпиталили чоловіка та жінку 1960 років народження до лікувального закладу, з попереднім діагнозом – отруєння продуктами горіння.
Під час гасіння пожежі рятувальники виявили в згорілій квартирі тіло загиблого чоловіка.
О 18:01 пожежу повністю загасили.
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