Шістьох людей врятували з палаючого будинку під Павлоградом: є загиблий

У Павлоградському районі з пожежі врятували шістьох людей.

У Тернівці, що поблизу Павлограда, з пожежі врятували шістьох людей.

Повідомлення про займання у двоповерховому багатоквартирному будинку на вулиці Курська надійшло ДСНС-никам о 17:21 22 січня.

Приїхавши до місця пожежі, було встановлено, що горить квартира на першому поверсі двоповерхового багатоквартирного будинку на загальній площі 8 кв.м. Через займання виникло сильне задимлення сходової клітини, через що мешканці сусідніх помешкань не могли самостійно вийти на вулицю.

Надзвичайники врятували з сусідніх задимлених квартир 6 людей, з яких 1 дитина. Працівники екстреної медичної допомоги ушпиталили чоловіка та жінку 1960 років народження до лікувального закладу, з попереднім діагнозом – отруєння продуктами горіння.

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили в згорілій квартирі тіло загиблого чоловіка.

О 18:01 пожежу повністю загасили.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: