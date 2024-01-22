Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Шестерых людей спасли из горящего дома под Павлоградом: есть погибший

Сегодня 22:01
просмотров

В Павлоградском районе из пожара спасли шесть человек.

Новости Днепра про Шестерых людей спасли из горящего дома под Павлоградом: есть погибший

В Терновке, близ Павлограда, из пожара спасли шесть человек.

Сообщение о возгорании в двухэтажном многоквартирном доме по улице Курская поступило ГСЧС-никам в 17:21 22 января.

Приехав к месту пожара было установлено, что горит квартира на первом этаже двухэтажного многоквартирного дома на общей площади 8 кв.м. Из-за возгорания возникло сильное задымление лестничной клетки, из-за чего жители соседних помещений не могли самостоятельно выйти на улицу.

Чрезвычайники спасли из соседних задымленных квартир 6 человек, из которых 1 ребенок. Работники экстренной медицинской помощи госпитализировали мужчину и женщину 1960 года рождения в лечебное учреждение, с предварительным диагнозом – отравление продуктами горения.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили в сгоревшей квартире тело погибшего мужчины.

В 18:01 пожар полностью был потушен.

Читайте также:

Новости Днепра про Шестерых людей спасли из горящего дома под Павлоградом: есть погибшийУкраїнська Новости Днепра про Шестерых людей спасли из горящего дома под Павлоградом: есть погибшийРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

На кладбище у Днепра упала боевая часть ракеты (ВИДЕО)
Новости Днепра
Сегодня 17:48
На кладбище у Днепра упала боевая часть ракеты (ВИДЕО)

В Днепровском районе уничтожили упавшую на могилу боевую часть ракеты.

На Днепропетровщине судили мужчину, который «охотился» за боевыми самолетами ВСУ: сколько лет тюрьмы дали
Новости Днепра
Сегодня 17:36
На Днепропетровщине судили мужчину, который «охотился» за боевыми самолетами ВСУ: сколько лет тюрьмы дали

За каждое выполненное задание российская спецслужба перечисляла на карточку своего…

В Днепропетровской области 16-летняя девочка прыгнула в шахту лифта с высоты 7-го этажа
Новости Днепра
Сегодня 14:09
В Днепропетровской области 16-летняя девочка прыгнула в шахту лифта с высоты 7-го этажа

Все обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители.

В Кривом Роге директора ООО подозревают в краже миллионов бюджетных гривен на электроснабжении
Новости Днепра
Сегодня 13:56
В Кривом Роге директора ООО подозревают в краже миллионов бюджетных гривен на электроснабжении

В Кривом Роге будут судить директора ООО, который мог присвоить…

Последние новости

Игорь Коломойский встретит свое 61-летие в СИЗО: до когда ему продолжили арест
Игорь Коломойский встретит свое 61-летие в СИЗО: до когда ему продолжили арест

Коломойского в очередной раз оставили под стражей.

Сегодня 21:36
3
просмотров
Мужчина, который нырнул в ледяной Днепр, чтобы словить рыбку, похвастался огромным судаком
Мужчина, который нырнул в ледяной Днепр, чтобы словить рыбку, похвастался огромным судаком

Криворожец похвастался уловом, который достал, нырнув в ледяной Днепр.

Сегодня 20:43
5
просмотров
Жителя Днепра обвиняют в разжигании религиозно-национальной розни
Жителя Днепра обвиняют в разжигании религиозно-национальной розни

Днепрянин пойдет под суд за пророссийские и антирелигиозные сообщения в соцсетях.

Сегодня 19:55
2
просмотров
На 50 лет хотят запретить любое транспортное сообщение Украины с Россией
На 50 лет хотят запретить любое транспортное сообщение Украины с Россией

Кардинальные изменения по поводу будущих отношений с Россией планирует Кабмин.

Сегодня 19:16
5
просмотров
Был в самых горячих точках: на войне погиб работник ДМЗ из Днепра
Был в самых горячих точках: на войне погиб работник ДМЗ из Днепра

Война унесла жизни еще одного днепрянина.

Сегодня 18:29
5
просмотров
В Днепре мужчина выстрелил в беззащитного котика: что говорят в полиции
В Днепре мужчина выстрелил в беззащитного котика: что говорят в полиции

На днях в Днепре произошел ужасный случай.

Сегодня 18:25
5
просмотров
На кладбище у Днепра упала боевая часть ракеты (ВИДЕО)
На кладбище у Днепра упала боевая часть ракеты (ВИДЕО)

В Днепровском районе уничтожили упавшую на могилу боевую часть ракеты.

Сегодня 17:48
8
просмотров
История необычного «дома с люстрой» в центре Днепра: планировался как отель, но стал коммуналкой (ФОТО)
История необычного «дома с люстрой» в центре Днепра: планировался как отель, но стал коммуналкой (ФОТО)

С конца 1900-х годов в городе начинает интенсивно застраиваться нынешняя улица Воскресенская. Вместо небольших домиков тут возводят доходные дома, здания общественного назначения и гостиницы. Одно из зданий, которое сохранилось на улице с момента возведения – дом Тувия Иоффе, который находится…

Сегодня 17:47
5
просмотров
На Днепропетровщине судили мужчину, который «охотился» за боевыми самолетами ВСУ: сколько лет тюрьмы дали
На Днепропетровщине судили мужчину, который «охотился» за боевыми самолетами ВСУ: сколько лет тюрьмы дали

За каждое выполненное задание российская спецслужба перечисляла на карточку своего агента денежное "вознаграждение".

Сегодня 17:36
8
просмотров
В Днепре «ЦЭК» обнародовала список адресов, где планируют отключить свет за долги
В Днепре «ЦЭК» обнародовала список адресов, где планируют отключить свет за долги

Центральная энергетическая компания (ЦЭК) планирует отключить свет за долги более тысяче потребителей.

Сегодня 17:18
7
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх