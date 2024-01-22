Шестерых людей спасли из горящего дома под Павлоградом: есть погибший

В Терновке, близ Павлограда, из пожара спасли шесть человек.
Сообщение о возгорании в двухэтажном многоквартирном доме по улице Курская поступило ГСЧС-никам в 17:21 22 января.
Приехав к месту пожара было установлено, что горит квартира на первом этаже двухэтажного многоквартирного дома на общей площади 8 кв.м. Из-за возгорания возникло сильное задымление лестничной клетки, из-за чего жители соседних помещений не могли самостоятельно выйти на улицу.
Чрезвычайники спасли из соседних задымленных квартир 6 человек, из которых 1 ребенок. Работники экстренной медицинской помощи госпитализировали мужчину и женщину 1960 года рождения в лечебное учреждение, с предварительным диагнозом – отравление продуктами горения.
Во время тушения пожара спасатели обнаружили в сгоревшей квартире тело погибшего мужчины.
В 18:01 пожар полностью был потушен.
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