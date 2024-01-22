Шестерых людей спасли из горящего дома под Павлоградом: есть погибший

В Павлоградском районе из пожара спасли шесть человек.

В Терновке, близ Павлограда, из пожара спасли шесть человек.

Сообщение о возгорании в двухэтажном многоквартирном доме по улице Курская поступило ГСЧС-никам в 17:21 22 января.

Приехав к месту пожара было установлено, что горит квартира на первом этаже двухэтажного многоквартирного дома на общей площади 8 кв.м. Из-за возгорания возникло сильное задымление лестничной клетки, из-за чего жители соседних помещений не могли самостоятельно выйти на улицу.

Чрезвычайники спасли из соседних задымленных квартир 6 человек, из которых 1 ребенок. Работники экстренной медицинской помощи госпитализировали мужчину и женщину 1960 года рождения в лечебное учреждение, с предварительным диагнозом – отравление продуктами горения.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили в сгоревшей квартире тело погибшего мужчины.

В 18:01 пожар полностью был потушен.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: