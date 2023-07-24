У Дніпрі “приземлився” перший в Україні F-16: його можна побачити на власні очі

Але у Дніпрі вже “приземлився” перший F-16, його навіть можна побачити на власні очі – у музеї «Машини Часу».
Так, у цьому музеї з’явилася мініатюрна копія літака, яка поповнила виставку «Крила Перемоги».
Про це повідомили на Facebook-сторінці “Машин часу”.
Перший літак F-16 в Україні! Сьогодні Олег Шевченко передав черговий експонат на виставку «Крила Перемоги».
На винищувач F-16 дуже чекає вся Україна, він дозволить захистити мирні міста від ворожих крилатих ракет та допоможе у наступі ЗСУ. З технічними характеристиками F-16 можна ознайомитися на виставці «Крила Перемоги», де він приземлився серед основних літаків, які сьогодні захищають небо нашої країни! Слава Україні! – йдеться у повідомленні.
Сподіваємося, що дуже скоро ці літаки з’являться в нашому небі і допоможуть ЗСУ виганяти російських окупантів.
Читайте також:
Автор:
У Кривому Розі, що на Дніпропетровщині судили ґвалтівника.
Запаси краще зробити!
Гриб-веселку знайшли у нашій області, але точну локацію не зазначили.
Вчетверте за рік в сусідній з Дніпропетровською областю фіксували землетрус.