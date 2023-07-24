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  • У Дніпрі “приземлився” перший в Україні F-16: його можна побачити на власні очі

У Дніпрі “приземлився” перший в Україні F-16: його можна побачити на власні очі

Сьогодні 14:10
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Американський винищувач F-16 може захистити українське небо від російської авіації, а також може збивати ракети та дрони ворога. Україна потребує цих літаків, а наші партнери готові їх надати - це питання часу.

Новости Днепра про У Дніпрі

Але у Дніпрі вже “приземлився” перший F-16, його навіть можна побачити на власні очі – у музеї «Машини Часу».

Так, у цьому музеї з’явилася мініатюрна копія літака, яка поповнила виставку «Крила Перемоги».

Про це повідомили на Facebook-сторінці “Машин часу”.

Новости Днепра про У Дніпрі

Перший літак F-16 в Україні! Сьогодні Олег Шевченко передав черговий експонат на виставку «Крила Перемоги».
На винищувач F-16 дуже чекає вся Україна, він дозволить захистити мирні міста від ворожих крилатих ракет та допоможе у наступі ЗСУ. З технічними характеристиками F-16 можна ознайомитися на виставці «Крила Перемоги», де він приземлився серед основних літаків, які сьогодні захищають небо нашої країни! Слава Україні! – йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про У Дніпрі

Новости Днепра про У Дніпрі

Сподіваємося, що дуже скоро ці літаки з’являться в нашому небі і допоможуть ЗСУ виганяти російських окупантів.

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