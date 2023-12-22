В Днепре кошка привела хозяев к кустам, где лежал мужчина без сознания

В Днепре кошка помогла спасти человека.

В Днепре животное привело своих хозяев к мужчине, который нуждался в помощи. Невероятную историю рассказал медик Виктор Пальчинский. 21 декабря в «скорую» поступил вызов от неравнодушных горожан, нашедших в кустах человека без сознания.

На место немедленно выехала бригада Днепровской станции ЭМД.

Как оказалось позже, кошка, гуляя со своими хозяевами, почувствовала, что человеку нужна помощь, потому выпрыгнула из рук хозяйки и побежала в балку. В кустах лежал 35-летний мужчина, у которого было нарушено дыхание. Подростки немедленно вызвали скорую.

Медики отметили, что добраться до больного было тяжело, поскольку мужчина потерял сознание в балке, куда автомобиль «скорой» не доедет. Повесив на себя кучу оборудования (дефибриллятор, аспиратор, реанимационная укладка, укладка с медикаментами, кислород) фельдшеры поднимались из-за густой растительности на склон балки.

Добравшись до мужчины, медики решили перенести его в более безопасное место, после чего принялись за оказание помощи. Оказалось, что у пациента есть наркотическое опьянение и переохлаждение.

Несмотря на оказанную помощь, все выше указанные сложности привели к внезапной остановке кровообращения. Немедленно начата сердечно-легочная реанимация, которая длилась на месте 15 минут. После спонтанного восстановления кровообращения больной немедленно перенесен в автомобиль ЭМД для транспортировки в больницу, — рассказывает медик.

В «скорой» сердце больного остановилось еще два раза, но фельдшеры смогли довести пациента в больницу живым. В настоящее время мужчиной опекаются врачи реанимационного отделения профильного медучреждения Днепра.

Хотим отдельно поблагодарить неравнодушных подростков, которые вызвали, встретили, провели к больному, помогали и были с нами до последнего. Мы всегда на страже вашего здоровья и жизни, — заметил Виктор.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: