На Днепропетровщине мужчина сгорел в собственном доме

В Марганце во время пожара погиб мужчина.

Трагедия произошла 21 декабря, сообщили в ГСЧС. Сообщение о пожаре в доме поступило спасателям в 18.53. Тревогу забили соседи владельца одноэтажного дома на улице Достоинства в Марганце.

Приехав на место инцидента, спасатели увидели, что возгорание возникло внутри одноэтажного дома. Горели вещи домашнего обихода на общей площади 12 кв.м.

Внутри дома огнеборцы обнаружили обгоревшее тело 50-летнего мужчины.

Пожар ликвидировали в 19:27.

К ликвидации возгорания были привлечены 8 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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