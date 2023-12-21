В Днепре детская железная дорога открывает зимний сезон: график работы

С 22 декабря в Киеве и Днепре стартует зимний сезон на детских железных дорогах, которые будут работать в выходные и праздничные дни до конца января. Об этом сообщили в телеграм-канале Укрзализныци.
В парке имени Лазаря Глобы с завтрашнего дня, 22 декабря, будут курсировать поезда детской железной дороги.
Поезда будут работать 23, 24, 25, 30, 31 декабря 2023 и 6, 7 января 2024 с 10:40 до 16:00.
Напомним, в центральном парке им. Глобы, 3 июня, после полуторагодичного перерыва из-за войны, открыли 87-й сезон детской железной дороги. Теперь начнут зимний сезон.
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