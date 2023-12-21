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В Днепре детская железная дорога открывает зимний сезон: график работы

Сегодня 20:04
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В Днепре откроет зимний сезон ДЖД.

Новости Днепра про В Днепре детская железная дорога открывает зимний сезон: график работы

С 22 декабря в Киеве и Днепре стартует зимний сезон на детских железных дорогах, которые будут работать в выходные и праздничные дни до конца января. Об этом сообщили в телеграм-канале Укрзализныци.

В парке имени Лазаря Глобы с завтрашнего дня, 22 декабря, будут курсировать поезда детской железной дороги.

Поезда будут работать 23, 24, 25, 30, 31 декабря 2023 и 6, 7 января 2024 с 10:40 до 16:00.

Напомним, в центральном парке им. Глобы, 3 июня, после полуторагодичного перерыва из-за войны, открыли 87-й сезон детской железной дороги. Теперь начнут зимний сезон.

Интересно знать:

  • В Днепре в парке Лазаря Глобы есть детская узкоколейная железная дорога, курсирующая вокруг пруда. Ее протяженность – 1,6 км.
  • Это первая детская железная дорога в Украине и вторая после Тбилиси, где она была открыта впервые в тогдашнем Советском Союзе.
  • На линии железной дороги два туннеля, которым дали имена Казацкий и Сичеславский. Детская железная дорога оборудована телеграфной радиосвязью, а станция – громкоговорителями.

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