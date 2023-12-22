У Дніпрі кішка привела господарів до кущів, де лежав непритомний чоловік

У Дніпрі тварина привела своїх господарів до чоловіка, який потребував допомоги. Неймовірну історію розповів медик Віктор Пальчинський. 21 грудня до “швидкої” надійшов виклик від небайдужих містян, які знайшли в кущах непритомну людину.
На місце негайно виїхала бригада Дніпровської станції ЕМД.
Як виявилося пізніше, кішка, гуляючи зі своїми господарями, відчула, що людині потрібна допомога, тому вистрибнула з рук хазяйки та побігла в балку. У кущах лежав 35-річний чоловік, у якого було порушене дихання. Підлітки негайно викликали швидку.
Медики зазначили, що дістатися до хворого було важко, позаяк чоловік знепритомнів у балці, куди автомобіль “швидкої” не доїде. Повісивши на себе купу обладнання (дефібрилятор, аспіратор, реанімаційна укладка, укладка з медикаментами, кисень) фельдшери підіймалися через густу рослинність на схил балки.
Добравшись до чоловіка, медики вирішили перенести його в більш безпечне місце, після чого узялися за надання допомоги. Виявилося, що у пацієнта є наркотичне сп’яніння та переохолодження.
Не дивлячись на надану допомогу усі вище зазначені складності призвели до раптової зупинки кровообіг. Негайно розпочато серцево-легеневу реанімацію, яка тривала на місці 15 хвилин. Після спонтанного відновлення кровообігу хворого негайно перенесено до автомобіля ЕМД для транспортування до лікарні, – розповідає медик.
Хочемо окремо подякувати небайдужим підліткам, які викликали, зустріли, провели до хворого, допомагали і були з нами до останнього. Ми завжди на варті вашого здоровʼя та життя, – зауважив Віктор.
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