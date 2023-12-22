У Дніпрі кішка привела господарів до кущів, де лежав непритомний чоловік

У Дніпрі кішка допомогла врятувати людину.

У Дніпрі тварина привела своїх господарів до чоловіка, який потребував допомоги. Неймовірну історію розповів медик Віктор Пальчинський. 21 грудня до “швидкої” надійшов виклик від небайдужих містян, які знайшли в кущах непритомну людину.

На місце негайно виїхала бригада Дніпровської станції ЕМД.

Як виявилося пізніше, кішка, гуляючи зі своїми господарями, відчула, що людині потрібна допомога, тому вистрибнула з рук хазяйки та побігла в балку. У кущах лежав 35-річний чоловік, у якого було порушене дихання. Підлітки негайно викликали швидку.

Медики зазначили, що дістатися до хворого було важко, позаяк чоловік знепритомнів у балці, куди автомобіль “швидкої” не доїде. Повісивши на себе купу обладнання (дефібрилятор, аспіратор, реанімаційна укладка, укладка з медикаментами, кисень) фельдшери підіймалися через густу рослинність на схил балки.

Добравшись до чоловіка, медики вирішили перенести його в більш безпечне місце, після чого узялися за надання допомоги. Виявилося, що у пацієнта є наркотичне сп’яніння та переохолодження.

Не дивлячись на надану допомогу усі вище зазначені складності призвели до раптової зупинки кровообіг. Негайно розпочато серцево-легеневу реанімацію, яка тривала на місці 15 хвилин. Після спонтанного відновлення кровообігу хворого негайно перенесено до автомобіля ЕМД для транспортування до лікарні, – розповідає медик. У “швидкій” серце хворого зупинилося ще два рази, але фельдшери змогли довести пацієнта до лікарні живим. Наразі чоловіком опікуються лікарі реанімаційного відділення профільного медзакладу Дніпра.

Хочемо окремо подякувати небайдужим підліткам, які викликали, зустріли, провели до хворого, допомагали і були з нами до останнього. Ми завжди на варті вашого здоровʼя та життя, – зауважив Віктор.

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