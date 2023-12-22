У Нікополі троє підлітків в балаклавах напали на свого однолітка, щоб вкрасти iPhone

24 листопада у Нікополі біля однієї з зупинок громадського транспорту троє підлітків побачили в руках 17-річного хлопця iPhone та вирішили його пограбувати.

Зловмисники в балаклавах підбігли до потерпілого та заприскали йому очі перцевим газом. Хлопець почав тікати, але один із нападників підбіг до нього та наніс кілька ударів кулаками. Потім стягнув куртку з потерпілого, в якій знаходився мобільний телефон.

Усього зловмисники відібрали у 17-річного хлопця речей на майже 50 тисяч гривень.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Правоохоронці розшукали злочинців. 20 грудня їм повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.186 (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Викрадені речі повернули власнику.

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