Шахісти із Дніпра вибороли два “золота” на чемпіонаті України

З 8 до 17 грудня у Полтаві проходив чемпіонат України з шахів серед чоловіків та жінок. Шахісти із Дніпра Дмитро Максимов та Маріца Цирульник вибороли на цих змаганнях два “золота”.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Дмитро набрав 7,5 з 9 очок.
А Маріца – 8 з 9 очок.
Вітаємо та бажаємо нових перемог!
Нагадаємо, раніше ми писали, що з 14 до 16 грудня у Броварах проходив чемпіонат України з плавання. На ньому дніпровські плавці вибороли 10 медалей: 5 золотих, 2 срібні та 3 бронзові. Зокрема Олександр Желтяков здобув два “золота”, а також він став “плавцем року”.
Читайте також:
Автор:
Дніпро та область 22 грудня накриють тумани.
У Дніпрі відкриє зимовий сезон дитяча залізниця.
Прикордонники за минулу добу піймати вісьмох чоловіків, які хотіли втекти…
У жінки сталася алергічна реакція після походу до ресторану.