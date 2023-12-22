Шахісти із Дніпра вибороли два “золота” на чемпіонаті України

Вітаємо!

З 8 до 17 грудня у Полтаві проходив чемпіонат України з шахів серед чоловіків та жінок. Шахісти із Дніпра Дмитро Максимов та Маріца Цирульник вибороли на цих змаганнях два “золота”.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Дмитро набрав 7,5 з 9 очок.

А Маріца – 8 з 9 очок.

Вітаємо та бажаємо нових перемог!

Нагадаємо, раніше ми писали, що з 14 до 16 грудня у Броварах проходив чемпіонат України з плавання. На ньому дніпровські плавці вибороли 10 медалей: 5 золотих, 2 срібні та 3 бронзові. Зокрема Олександр Желтяков здобув два “золота”, а також він став “плавцем року”.

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