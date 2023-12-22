У Дніпрі 24 грудня тролейбуси №5 та №12 змінять маршрут: подробиці

У неділю, 24 грудня, у Дніпрі тролейбуси №5 та №12 змінять маршрут.
Так, тролейбуси №5 закінчать свою роботу раніше.
Останні відправлення з кінцевих зупинок:
Про це повідомили в КП “Дніпровський електротранспорт”.
Крім того, відміняються рейси тролейбусів за маршрутом №12 від ж/м Перемога-6 о 21:09 та 21:22. У цей час тролейбуси прямуватимуть за маршрутом №10 до площі Соборної.
Зміни пов’язані з ремонтом контактної мережі.
Будь ласка, враховуйте цю інформацію під час планування своїх поїздок.
Нагадаємо, сьогодні, 22 грудня, у роботі електротранспорту також є зміни. З 12:00 до 14:00 трамваї №5 будуть працювати за скороченим маршрутом – «Університет науки і технологій – Трамвайне депо» без заїзду на ж/м Західний. Зміни пов’язані з переоснащенням електричних мереж на вул. Західний Шлях в районі Трубного заводу.
Усі інші маршрути громадського транспорту працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня.
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