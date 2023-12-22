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У Дніпрі 24 грудня тролейбуси №5 та №12 змінять маршрут: подробиці

Сьогодні 09:28
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Важлива інформація!

Новости Днепра про У Дніпрі 24 грудня тролейбуси №5 та №12 змінять маршрут: подробиці

У неділю, 24 грудня, у Дніпрі тролейбуси №5 та №12 змінять маршрут.

Так, тролейбуси №5 закінчать свою роботу раніше.

Останні відправлення з кінцевих зупинок:

  • від вул. Титова о 20:01;
  • від просп. Дмитра Яворницького о 20:29.

Про це повідомили в КП “Дніпровський електротранспорт”.

Крім того, відміняються рейси тролейбусів за маршрутом №12 від ж/м Перемога-6 о 21:09 та 21:22. У цей час тролейбуси прямуватимуть за маршрутом №10 до площі Соборної.

Зміни пов’язані з ремонтом контактної мережі.

Будь ласка, враховуйте цю інформацію під час планування своїх поїздок.

Нагадаємо, сьогодні, 22 грудня, у роботі електротранспорту також є зміни. З 12:00 до 14:00 трамваї №5 будуть працювати за скороченим маршрутом – «Університет науки і технологій – Трамвайне депо» без заїзду на ж/м Західний. Зміни пов’язані з переоснащенням електричних мереж на вул. Західний Шлях в районі Трубного заводу.

Усі інші маршрути громадського транспорту працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня.

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Новости Днепра про У Дніпрі 24 грудня тролейбуси №5 та №12 змінять маршрут: подробиціУкраїнська

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