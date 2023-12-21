Мінімальна видимість: синоптики попередили про небезпечне метеоявище у Дніпрі та області

Дніпро та область 22 грудня накриють тумани.

Про це повідомляє Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології.

За прогнозами синоптиків, вночі та вранці 22 грудня очікуються тумани при видимості 200-500 метрів. Білі “хмари” накриють майже всю область.

Рівень небезпечності оцінюється як жовтий. Водіїв попереджають про небезпеку на дорогах. Пильність не треба втрачати і пішоходам.

Нагадаємо, раніше синоптик розповіла, якою погода буде до Різдва. Очікуються аномальні для цієї пори року плюси. Можливі короткочасні дощі, які при зниженні температури перетворюватимуться на мокрий сніг. Загалом до Нового року не варто чекати зимової погоди зі снігом та морозами.

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