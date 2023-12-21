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Мінімальна видимість: синоптики попередили про небезпечне метеоявище у Дніпрі та області

Сьогодні 21:59
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Дніпро та область 22 грудня накриють тумани.

Новости Днепра про Мінімальна видимість: синоптики попередили про небезпечне метеоявище у Дніпрі та області

Про це повідомляє Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології.

За прогнозами синоптиків, вночі та вранці 22 грудня очікуються тумани при видимості 200-500 метрів. Білі “хмари” накриють майже всю область. 

Рівень небезпечності оцінюється як жовтий. Водіїв попереджають про небезпеку на дорогах. Пильність не треба втрачати і пішоходам. 

Новости Днепра про Мінімальна видимість: синоптики попередили про небезпечне метеоявище у Дніпрі та області

Нагадаємо, раніше синоптик розповіла, якою погода буде до Різдва. Очікуються аномальні для цієї пори року плюси. Можливі короткочасні дощі, які при зниженні температури перетворюватимуться на мокрий сніг. Загалом до Нового року не варто чекати зимової погоди зі снігом та морозами. 

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Новости Днепра про Мінімальна видимість: синоптики попередили про небезпечне метеоявище у Дніпрі та областіУкраїнська Новости Днепра про Мінімальна видимість: синоптики попередили про небезпечне метеоявище у Дніпрі та областіРусский

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