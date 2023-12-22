В Днепре 24 декабря троллейбусы №5 и №12 изменят маршрут: подробности

Важная информация!

В воскресенье, 24 декабря, в Днепре троллейбусы №5 и №12 изменят маршрут.

Так, троллейбусы №5 закончат свою работу раньше.

Последние отправления с конечных остановок:

от ул. Титова в 20:01;

от просп. Дмитрия Яворницкого в 20:29.

Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».

Кроме того, отменяются рейсы троллейбусов по маршруту №12 от ж/м Победа-6 в 21:09 и 21:22. В это время троллейбусы будут следовать по маршруту №10 до площади Соборной.

Изменения связаны с ремонтом контактной сети.

Пожалуйста, учитывайте эту информацию во время планирования поездок.

Напомним, сегодня, 22 декабря, в работе электротранспорта также есть изменения. С 12:00 до 14:00 трамваи №5 будут работать по сокращенному маршруту – «Университет науки и технологий – Трамвайное депо» без заезда на ж/м Западный. Изменения связаны с переоснащением электрических сетей на ул. Западный Шлях в районе Трубного завода.

Все остальные маршруты общественного транспорта будут работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

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