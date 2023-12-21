На Дніпропетровщині чоловік згорів у власному будинку

Трагедія сталася 21 грудня повідомили в ДСНС. Повідомлення про пожежу в будинку надійшло рятувальникам о 18:53. На сполох забили сусіди власника одноповерхового будинку на вулиці Гідності у Марганці.
Приїхавши на місце інциденту рятувальники побачили, що займання виникло всередині одноповерхового будинку. Горіли речі домашнього вжитку на загальній площі 12 кв.м.
Всередині помешкання вогнеборці виявили обгоріле тіло 50-річного чоловіка.
Пожежу ліквідовано о 19:27.
До ліквідації займання було залучено 8 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
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