На Дніпропетровщині чоловік згорів у власному будинку

У Марганці під час пожежі загинув чоловік.

Трагедія сталася 21 грудня повідомили в ДСНС. Повідомлення про пожежу в будинку надійшло рятувальникам о 18:53. На сполох забили сусіди власника одноповерхового будинку на вулиці Гідності у Марганці.

Приїхавши на місце інциденту рятувальники побачили, що займання виникло всередині одноповерхового будинку. Горіли речі домашнього вжитку на загальній площі 12 кв.м.

Всередині помешкання вогнеборці виявили обгоріле тіло 50-річного чоловіка.

Пожежу ліквідовано о 19:27.

До ліквідації займання було залучено 8 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

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