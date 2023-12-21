У Дніпрі у п’ятницю популярний трамвай не курсуватиме до ж/м Західний: подробиці

У п’ятницю, 22 грудня, трамваї №5 тимчасово змінять маршрут: з 12:00 до 14:00 вони будуть курсувати від Університету науки і технологій до Трамвайного депо – без заїзду на ж/м Західний.
Про це повідомили у КП “Дніпровський електротранспорт”.
Зазначається, що зміни пов’язані з переоснащенням електричних мереж на вул. Західний Шлях в районі Трубного заводу.
Будь ласка, враховуйте цю інформацію під час планування своїх поїздок!
Нагадаємо, раніше ми писали, де у Дніпрі не буде світла 21 грудня: усі адреси.
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Александра Лучка
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