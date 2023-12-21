Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі у п’ятницю популярний трамвай не курсуватиме до ж/м Західний: подробиці

У Дніпрі у п’ятницю популярний трамвай не курсуватиме до ж/м Західний: подробиці

Сьогодні 09:30
просмотров

Важлива інформація!

Новости Днепра про У Дніпрі у п'ятницю популярний трамвай не курсуватиме до ж/м Західний: подробиці

У п’ятницю, 22 грудня, трамваї №5 тимчасово змінять маршрут: з 12:00 до 14:00 вони будуть курсувати від Університету науки і технологій до Трамвайного депо – без заїзду на ж/м Західний.

Про це повідомили у КП “Дніпровський електротранспорт”.

Зазначається, що зміни пов’язані з переоснащенням електричних мереж на вул. Західний Шлях в районі Трубного заводу.

Будь ласка, враховуйте цю інформацію під час планування своїх поїздок!

Нагадаємо, раніше ми писали, де у Дніпрі не буде світла 21 грудня: усі адреси.

Читайте також:

 

Новости Днепра про У Дніпрі у п'ятницю популярний трамвай не курсуватиме до ж/м Західний: подробиціУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі на Донецькому шосе фура влетіла в дерево: що з водієм
Новини Дніпра
Сьогодні 08:26
У Дніпрі на Донецькому шосе фура влетіла в дерево: що з водієм

Що стало причиною аварії - невідомо.

У лісах поблизу Дніпра бродять японські олені: у заповіднику показали архівні відео
Новини Дніпра
Вчора 22:01
У лісах поблизу Дніпра бродять японські олені: у заповіднику показали архівні відео

У лісах поблизу Дніпра бродять рідкісні олені.

Мешканка Дніпропетровщини через довірливість за кілька хвилин втратила 10 тисяч гривень
Вчора 21:24
Мешканка Дніпропетровщини через довірливість за кілька хвилин втратила 10 тисяч гривень

Жителька Кривого Рогу за декілька хвилин втратила 10 тисяч гривень.

На складах Дніпропетровщини зберігали тонни підробленої оливкової олії відомих брендів
Новини Дніпра
Вчора 20:45
На складах Дніпропетровщини зберігали тонни підробленої оливкової олії відомих брендів

Виготовляли фальсифікат у трьох областях.

Наверх