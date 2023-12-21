Мешканців Дніпропетровщини попередили про вибухи: деталі

Сьогодні, 21 грудня, на Дніпропетровщині буде гучно – у Кривому Розі о 12:00 та 13:00 пролунають виробничі вибухи.
Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.
За його словами, вибухи контролюються, тому причин для занепокоєння немає.
Сьогодні о 12:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «№2-біс» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (Інгулецький, Центрально-Міський райони), а о 13:00 – у кар’єрі «Першотравневий» ПрАТ «ПІВНГЗК» (Тернівський район). Виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає, – зазначив Вілкул.
Але, будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги!
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