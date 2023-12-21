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Де у Дніпрі не буде світла 21 грудня: усі адреси

Сьогодні 07:00
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Світло вимикатимуть з 8:00 до 17:00.

Новости Днепра про Де у Дніпрі не буде світла 21 грудня: усі адреси

Сьогодні, 21 грудня, у Дніпрі вимикатимуть світло деяким мешканцям.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, сьогодні з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Аріхтектора Заболотного: 1-18, 19-А, 20-24, 26;
  • вул. Василя Сліпака: 1-А, 2-22, 24-34 (парні), 66;
  • вул. Грушова: 1-А, 2-12, 14, 16;
  • вул. Енергетична: 2-А;
  • вул. Івана Франка: 22, 24, 33, 37, 39;
  • вул. Корейська: 2, 4, 6, 8-А, 10-А, 12;
  • вул. Матроська: 1-27, 29-37 (непарні);
  • вул. Молодіжна: 2-8, 10;
  • вул. Осипа Бодянського: 1-18, 20, 24;
  • вул. Панельна: 1А, 2, 3/2, 4-9, 10-А, 11-А, 13-34, 36;
  • вул. Перемоги: 212, 214, 216;
  • вул. Ржевська: 2-10 (парні);
  • вул. Шинна: 3,4;
  • пров. Матроський: 1-6, 8-14 (парні), 17-25 (непарні);
  • пров. Молодіжний: 14-А, 15;
  • просп. Богдана Хмельницького: 53, 55, 59, 144.

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Новости Днепра про Де у Дніпрі не буде світла 21 грудня: усі адресиУкраїнська

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