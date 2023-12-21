Де у Дніпрі не буде світла 21 грудня: усі адреси
Світло вимикатимуть з 8:00 до 17:00.
Сьогодні, 21 грудня, у Дніпрі вимикатимуть світло деяким мешканцям.
Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Отже, сьогодні з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
вул. Аріхтектора Заболотного: 1-18, 19-А, 20-24, 26;
вул. Василя Сліпака: 1-А, 2-22, 24-34 (парні), 66;
вул. Грушова: 1-А, 2-12, 14, 16;
вул. Енергетична: 2-А;
вул. Івана Франка: 22, 24, 33, 37, 39;
вул. Корейська: 2, 4, 6, 8-А, 10-А, 12;
вул. Матроська: 1-27, 29-37 (непарні);
вул. Молодіжна: 2-8, 10;
вул. Осипа Бодянського: 1-18, 20, 24;
вул. Панельна: 1А, 2, 3/2, 4-9, 10-А, 11-А, 13-34, 36;
вул. Перемоги: 212, 214, 216;
вул. Ржевська: 2-10 (парні);
вул. Шинна: 3,4;
пров. Матроський: 1-6, 8-14 (парні), 17-25 (непарні);
пров. Молодіжний: 14-А, 15;
просп. Богдана Хмельницького: 53, 55, 59, 144.
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